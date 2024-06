Justicia de Santa Fe: Mario Netri anunció que se va de la Corte Suprema de la provincia

La intención de Netri de cesar en el cargo el 1° de noviembre no parece caprichosa: cerraría un ciclo de 23 años en la Corte, aunque muchos más en el Poder Judicial de Santa Fe. Ingresó de muy joven como empleado, "como pinche, cosiendo expedientes", recuerda un memorioso de los tribunales rosarinos. Tras finalizar abogacía hizo carrera en el Poder Judicial. Fue juez de primera instancia y era camarista civil y comercial cuando lo eligieron para la Corte.

Su pliego lo envió el gobernador del peronismo Carlos Reutemann pero en realidad fue el radical Horacio Usandizaga quien puso su nombre en la mesa de negociación.

Por esos tiempos, el senador nacional, que venía de perder dos veces la gobernación (1995 y 1999), lideraba Convergencia Radical, y encarnaba el sector acuerdista de la oposición. Reutemann ya había ingresado al juez y primo de su exmujer María Noemí Claudia "Mimicha" Bobbio, Rafael Gutiérrez, y a Eduardo Spuler, abogado de su cercanía.

Al producirse las vacantes de Raúl Álvarez y Casiano Rafael Iribarren, el excorredor eligió a María Angélica Gastaldi, que había sido funcionaria suya y presidía la bancada de diputados provinciales de Creo en Santa Fe, el sello interno del reutemismo. A su vez le pidió un nombre al Vasco Usandizaga, que propuso el de su amigo Mario Netri.

Netri es un apellido de con presencia y vocación por el Poder Judicial. El hermano de Mario se jubiló hace poco como camarista de Circuito y hay integrantes de la familia que ejercen en una vocalía de cámara y como funcionarias judiciales.

También es un apellido con historia. Mario es nieto de Francisco Netri, figura central en levantamiento de los pequeños arrendatarios rurales del sur santafesino, conocido como El Grito de Alcorta, y fundador de la Federación Agraria Argentina.

Al igual que Spuler, Netri cultivó bajó perfil público a pesar de ostentar un cargo público de máxima jerarquía. Probablemente sea de los jueces que consideran que hablan por sus fallos. "Salvo el día que asumió, en 20 años no recuerdo haberlo visto hablar con un periodista", hacía memoria un funcionario judicial, al que seguramente se le escapó alguna excepción. Esta vez no fue la excepción: no accedió a hablar con Letra P cuando lo contactó.