Javier Milei lo hizo: la Legislatura cierra filas a la hora de reclamar por el impacto del ajuste

Como consecuencia de las medidas que tomó el gobierno de La Libertad Avanza , Unidos para Cambiar Santa Fe y el peronismo más de una vez votaron juntos en las cámaras legislativas. El recorte en los subsidios al transporte público y al presupuesto de las universidades, la baja del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el no envío de recursos para la Caja de Jubilaciones o el agravado mal estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, fueron puntos de conexión entre las diferentes tribus políticas.

El 23 de mayo la cámara votó por unanimidad un proyecto que impulsó la realización de una audiencia pública ante “el gravísimo estado de deterioro” de la calzada. Levantaron la mano el bloque Somos Vida, que tiene siete bancas y es liderado por Amalia Granata e integrado por la libertaria Silvia Malfesi. Hizo lo propio la diputada macrista Ximena Sola. Es una novedad, ya que en otras discusiones relacionadas a medidas tomadas por el gobierno de Milei se abstuvieron o votaron en forma negativa.

Encuentros y desencuentros en el bloque Somos Vida

A la hora de manifestarse sobre el accionar de Milei, se observaron diferencias al interior del bloque celeste. Granata y Emiliano Peralta tomaron un rumbo más crítico sobre la gestión nacional. “Nos expresamos con ciertas políticas que afectan los recursos de la provincia o partidas imprescindibles, como son los salarios de docentes, la eliminación de la hora 25 o el FONID”, explicó Peralta a Letra P.

Granata Peralta.jpg La diputada Amalia Granata y el diputado Emiliano Peralta.

Por su parte, Malfesi le expresó a este medio que “pertenece al partido libertario” y por eso apoya las medidas de Milei. “Noto que se utiliza el recinto para hacer politiquería y críticas constantes. Nadie niega el derecho de expresión pero creo que tenemos que abocarnos a nuestra tarea”, dijo respecto a lo que ocurre en Diputados.

“En lo que hace a la legislación provincial tenemos mucha armonía, hay respeto y unión. Puede que existan diferencias de criterios respecto del gobierno nacional, que se ven, pero en el bloque estamos bien”, describió Malfesi. En esa línea, Peralta explicó que “en la medida que nos enfoquemos en temas provinciales el bloque siempre estará unido porque tenemos claro qué es lo que queremos para Santa Fe”.

Subsidios, colectivos e intendentes

El tema del transporte fue otro tema que juntó posiciones de casi todo el arco político. En la misma sesión, la cámara baja manifestó la "preocupación" de que el gobierno aumente el subsidio al transporte público en el AMBA y “envíe cero pesos a las provincias”, a instancias de la peronista Lucila De Ponti, autora de la iniciativa.

“Quiero expresar mi acompañamiento al proyecto”, dijo el socialista Mariano Cuvertino, quien luego agregó que “de cada $100 que debería enviar el gobierno a las provincias solo llegan $10,5. No estamos hablando de transferencias discrecionales, sino del no cumplimiento de la norma”.

En esa línea, la radical pullarista Silvana Di Stéfano apuntó contra Milei: “Esperamos que el actual gobierno recapacite y revierta la decisión. No pedimos que nos devuelvan un favor sino que regrese lo que aportamos con nuestros impuestos”. Hasta diciembre, los espacios no justicialistas eran muy críticos de la gestión de Alberto Fernández.

Encuentro3.jpg Guillermo Francos junto a Pablo Javkin, Maximiliano Pullaro y Daniel Passerini en el encuentro federal de ciudades capitales y alternas.

Esta polifonía de voces que le reclama al gobierno nacional se viene dando desde inicios de año y excede a la Legislatura. Se repite en los concejos municipales y alcanza a los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y Rosario, Pablo Javkin. Ambos se unieron la Red de Federal Intendentes, donde confluyen más de 20 alcaldes de todo el país y hacen fuerza para que Milei envíe fondos para el transporte público.

El juego de Maximiliano Pullaro

El gobernador Maximiliano Pullaro surfea quirúrgicamente la ola en su relación con Nación. Por momentos tensó la cuerda y lanzó fuertes críticas -por ejemplo contra la primera ley de Bases o el no envío de fondos a las universidades de la provincia-, y en otros soltó algún elogio. Por un lado, sabe que gran parte de su electorado también votó al presidente y tiene esperanzas con el libertario, por lo cual cuida el nivel de las críticas para no entrar en colisión. Por otra parte, no deja de ser un gobernador que necesita sostener el vínculo con Nación por cuestiones económicas, de gestión y de “gobernabilidad”, mencionan en Casa Gris.