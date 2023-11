Granata reconoce que no llega y García se encamina a la presidencia de la Cámara baja

La carrera por la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe parece allanarse, a pocos días de la sesión preparatoria fijada para el 6 de diciembre. Amalia Granata , una de las legisladoras que había manifestado su pretensión de encabezar la Cámara baja, reconoció ante Letra P que su intención que no podrá concretarse a causa de la imposibilidad de partir el bloque de Unidos. Así las cosas, se allana el camino a Clara García , la socialista que ganó las elecciones, integra el bloque más numeroso -catorce escaños- y cuenta con el aval inicial de Maximiliano Pullaro en el marco de un esquema de acuerdos más amplio.

"No llegamos a los números", reconoció la diputada de Somos Vida. "Hay una mayoría que no se mueve de ahí, pero bueno, por lo menos la intención estuvo ", agregó, en referencia al bloque mayoritario de Unidos para Cambiar Santa Fe , que se encamina a entronizar a García como presidenta de la Cámara.

La posibilidad de que la diputada alcanzase la presidencia siempre tuvo poca chances, pero no baja los brazos: "Buscaremos la vicepresidencia primera o segunda, que es lo que nos corresponde", reveló. Esa disputa será con el pullarismo, que quiere la vicepresidencia primera para el exintendente santafesino José Corral .

Granata también se refirió al gobierno que encabezará Pullaro: "Espero que se desarrolle en paz y obviamente le daremos gobernabilidad siempre y cuando tome medidas correctas, que vamos a aprobar y acompañar en este bloque de siete", avisó. Sobre el tipo de oposición que quiere ser, comentó que con el gobernador electo "tenemos buena relación" pero que "marcaremos la cancha en lo que creemos que no esté bien". Vale recordar que en campaña electoral Granata defendió a Pullaro mediáticamente tras los ataques que recibía de Carolina Losada .

Milei, una incógnita

"No hago futurología". Así, Granata gambeteó la pregunta sobre cómo cree que se desarrollará el gobierno de Javier Milei. "Yo estoy a disposición para colaborar desde mi lugar de diputada provincial, como lo estaría dispuesta con cualquier gobierno, otros no me han llamado a colaborar desde mi lugar", explicó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRAMIROMARRA%2Fstatus%2F1700593413123449217%3Ft%3DaUhilz8nlMQ0syvcwvYDrg&s=19&partner=&hide_thread=false Mañana banco a @AmelieGranata en Santa Fe xq se la banca y va para adelante. El resto son mas de lo mismo. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 9, 2023

Sin embargo, la diputada provincial valoró su relación con el equipo del presidente electo, como por ejemplo el apoyo que recibió de Ramiro Marra durante la campaña y el asesoramiento de Santiago Caputo: "La gente que trabaja con Santi trabaja conmigo, me hicieron diputada en 2019 y me volvieron a hacer diputada ahora".