Maximiliano Pullaro y la economía: "En Santa Fe hicimos un ajuste mayor al de Javier Milei"

-¿A diario, semanalmente?

-Todos los días a las 18 me llega un resumen de cómo está la provincia, cuál es la proyección. Estoy encima.

Los jubilados de Maximiliano Pullaro

-Entonces el déficit de la Caja Previsional es un tema en su agenda. ¿Cuál es la postura? ¿Se debe ir a una reforma?

-Hay que arreglarlo. Por ejemplo, hubo 23 mil millones el mes pasado en déficit y fue pagado por rentas generales, o sea, lo que aportan ustedes como periodistas o el kiosquero de Rafaela a la caja de jubilados de los empleados públicos.

-¿Qué significa?

-Que no es justo lo que está pasando. Hay gente con un montón de privilegios y se jubila con mucha plata o con menos años de lo que se van a jubilar ustedes.

-Hay ciertos temores a que se pierdan derechos.

-No le vamos a sacar ningún derecho a nadie. Lo dije en el discurso el 1° de mayo: no vamos a sacar el 82% móvil, tampoco el derecho a quienes ya se jubilaron. Pero pienso en el que ingresó hace dos años al Estado. Claramente, si esto no se corrige, no se va a jubilar de la misma manera porque la Caja va a explotar.

Letra P - Maximiliano Pullaro_-33.JPG Maximiliano Pullaro en la sede de Gobernación en Rosario

-Entonces hay que dar la discusión.

-Claramente hay que discutirlo. No entiendo por qué algunos prefieren esconder los temas debajo de la mesa y esperar a que exploten y recién ahí discutirlo. Estamos a tiempo de un debate racional, de mirar legislación comparada, de cómo funcionan otras provincias.

-¿Y mantiene el reclamo a la Nación por el monto altísimo que adeuda?

-Por supuesto. Jugamos en todas las canchas, pero el déficit no solo es porque la Nación no nos paga. El déficit tiene que ver con cómo está la ecuación hoy entre activos y pasivos, y con los beneficios que da la Caja de la provincia de Santa Fe. Una parte viene de Nación, pero el mayor porcentaje del déficit es propio.

-¿Y por qué es propio?

-Por ese desequilibrio entre pasivos y activos, y porque es una ley vieja, hecha cuando las personas vivían 70 años, hoy viven 85. Y a su vez hay cosas que no están bien.

-¿Por ejemplo?

-Hay gente que se jubila con muchísima plata, mucha más de la que gana el gobernador, por ejemplo. Eso no está bien en una Caja que tiene déficit.

-Habla de disparidad.

-La Caja de los empleados públicos no está bien. ¿Por qué tiene que sostener esa caja el sector privado con los impuestos que paga? Tenemos que ser eficientes.

-¿Hay voluntad de cambiar eso?

-Obvio. Lo vamos a corregir.

El ajuste propio

-Dijo que estaba concentrado en las finanzas de la provincia.

-No, híper concentrado.

Letra P - Maximiliano Pullaro_-22.JPG El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro durante la entrevista con Letra P.

-¿En Santa Fe está llevando adelante un ajuste similar al de Milei en la Nación?

-Mayor, mayor. Ajustamos todo lo que teníamos para ajustar. Milei lo que hizo fue dejar de transferirle a las provincias lo que era la coparticipación indirecta, que a nos afectó en más de una masa salarial. Quiero dejarlo en claro: más de una masa salarial.

-¿Tuvo que compensar?

- Si no ajustábamos, el Estado acá no estaría funcionando o tendríamos que estar pidiendo plata prestada. Pero le pagamos a los proveedores, a municipios y comunas, tenemos equilibradas las cuentas. Bueno, no fue gratis.

El ajuste de Javier Milei

-¿Cree que es sostenible el ajuste de Milei?

-No existe una economía familiar, ni provincial ni nacional que gaste más de lo que le ingrese. Dicho esto, yo hubiese ajustado, por supuesto, pero apostando al sistema productivo.

-¿Cómo?

-Generando empleo, trabajo registrado, producción. Pero bueno, yo no gané las elecciones como presidente, ni me presenté ni me pienso presentar.

-O sea, evitando la recesión.

-Claro

-¿Y cómo ve los objetivos que se puso el Presidente?

-Creo que tiene el objetivo de salir del déficit y lo está logrando. También la baja de inflación. Por supuesto hay un impacto negativo.

-Justamente se cuestiona el costo que tienen esos logros parciales. ¿Cómo es ese impacto en Santa Fe?

-Negativo. Hay muchas personas que están siendo cesanteadas en fábricas. Algunos han perdido el trabajo. Pero todos esperamos con ansia que esto pueda tener un rebote.

-¿Y cómo lo veía al inicio del gobierno de Milei?

-Creímos que las medidas iniciales iban a ser beneficiosas para el agro, porque la situación financiera estaba perjudicando a la industria, a lo agropecuario y al precio del campo. Y claramente la devaluación no alcanzó para que eso se pueda reactivar.

-Justamente se habla mucho del atraso cambiario en estos días.

-No es porque estoy pidiendo más devaluación del dólar. Lo que te digo es que entendíamos que el impacto (de la devaluación de diciembre) iba a tener un efecto y no lo tuvo. El dólar quedó atrasado.

Letra P - Maximiliano Pullaro_-5.JPG

-El Presidente sostiene que no hay atraso

-Preguntale a los chacareros y a los que venden maquinaria agrícola. Pero bueno, yo creía que esa inyección de recursos iba a hacer que la provincia sea la primera que arranque.

-¿Qué pasó?

-Claramente el dólar quedó retrasado con los precios internacionales del cereal y eso hizo que la reactivación que creíamos que iba a venir no viniese tan rápido. Creo que el Presidente quedó también en esa situación.

-¿En cuál?

-Si vuelve a correr el precio del dólar, claramente eso se va a precios y genera más inflación. Es una cadena.

-¿Ve una intención de acompañamiento a la producción de la provincia?

-Veo que el Presidente está concentrado en salir de la inflación y resolver el déficit fiscal. Por eso digo que se sale con trabajo, con producción y con desarrollo.

-¿Qué es lo que hubiera hecho en un momento de recesión?

-Obra pública. Nosotros este año vamos a poner 500 millones de dólares. Tranquilamente los podríamos guardar, pero acá viven 43 mil personas de la obra pública.

-¿Y ahora, en esta crisis, qué debe hacer la provincia Santa Fe?

-Tenemos que ordenar el Estado. Ordenar los recursos financieros, los recursos logísticos, los recursos humanos y resolver problemas. Cuando logremos eso saldremos con todo adelante. Santa Fe no tiene techo.