La gestión, el default de Javier Milei.

Mauricio Macri elevó las expectativas sobre su gestión al definir al primer elenco ministerial que lo acompañaría desde diciembre de 2015 como "el mejor equipo de los últimos 50 años" . El resultado, se sabe, no estuvo a la altura de tamaña esperanza, pero el recuerdo lleva a preguntarse sobre las calidades del que hoy gobierna la Argentina de Javier Milei .

FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

Una respuesta sencilla apuntaría a los nombres que Milei repite de esa experiencia fallida: Luis Toto Caputo , Patricia Bullrich y, coming soon, Federico Sturzenegger , quien estará a cargo de una cartera nueva para desregular la economía , además de segundas y terceras líneas. Sin embargo, hay más motivos para dar cuenta del default de gestión que se observa en muchas áreas.

El propio jefe de Estado no contribuye a que ese desempeño sea precisamente brillante. El anuncio de que todo el gabinete sería puesto bajo revisión sembró zozobra en varias carteras, lo que suma a una parálisis administrativa que se explica en buena medida en el mandamiento de no gastar.

Lo suyo es la mirada económica macro y el resto le parece secundario.

"No participa de las reuniones de gabinete desde hace un mes (23 de abril), aunque suele estar a unos metros de la sala. Va dos veces por semana a la Casa Rosada, donde permanece unas cinco horas; el resto del tiempo orbita en Olivos. A la quinta presidencial, la mayoría de los ministros no accede. Según los registros de ingresos que publicó Clarín, la última vez que lo hicieron fue en una reunión de gabinete en enero. Hay algunos de ellos que no lo ven personalmente desde el mes pasado", dijo el colega.

¿Remontará el equipo este partido adverso bajo la tutela de Francos, a quien, a diferencia de su antecesor, hay que reconocerle conocimiento del métier?

Hijos de Saturno

La tarea de Francos asoma difícil porque a la revolución paleolibertaria se le hace agua la boca cuando mira a sus propios hijos. Esos procesos, indica la evidencia histórica, no suelen terminar en lugares diferentes de la autodestrucción.

Al mencionado cúmulo de factores negativos para el desempeño de los funcionarios que no funcionan se añaden las intrigas, que en los últimos días se habían cebado especialmente con Posse, amigo de Milei y hombre fuerte del Gobierno hasta hace cinco minutos, pero que pasó a ser acusado en el entorno presidencial de haberle mentido durante el sainete por la suba de sueldos en el Poder Ejecutivo y a quien las voces más osadas señalaron por tareas de espionaje interno que nunca probaron. Karina Milei es la persona clave para subir y bajar pulgares.

Otra apuntada –de nuevo– es Victoria Villarruel, a quien acusan de todos los males del mundo fuentes que, por cortesía, definiremos como bien informadas sobre lo que ocurre en la administración de ultraderecha.

"Dicen que" –afirman los doctores en el quirófano– la vicepresidenta despierta "desconfianza", que no le importa el destino de La Libertad Avanza (LLA) porque "tiene un proyecto político propio" y que está en su puesto apenas "para divertirse y pasarla bien". Añaden que el propio Milei ha hecho suyo el apodo "Vichacruel". Dicen…

Esto es interesante. El origen de la información no es otro que lo que queda del círculo íntimo del mandatario, más pequeño y que limó a Posse.

También Toto Caputo ha enfrentado periódicamente rumores de salida, atribuidos por sus allegados a "fuego amigo", acaso de Sturzenegger, a quien suponen deseoso por darse la revancha de su vida desde el palacio de Hacienda –sería la tercera y la vencida–. Cada uno de esos embates ha motivado hasta el momento sendos espaldarazos públicos de Milei.

El ascendido Francos –será reemplazado por Lisandro Catalán, pero Interior devendrá en secretaría – también ha sido objeto de intrigas de palacio y Diana Mondino es la ejecutora de una política exterior pifiada en origen y una abonada a los actos fallidos. Otra apuntada frecuente es Sandra Pettovello. Cerca de la ministra suponen que la vida le entregará días más plácidos ahora que Posse fue defenestrado. Sin embargo…

No habrá descanso

Más que las intrigas, que las hubo, el problema de Pettovello es el tamaño desmesurado de un ministerio que engloba áreas muy sensibles, especialmente en medio del "mayor ajuste de la historia". Más allá de su propia falta de preparación, claro.

La normalización de la entrega de medicación a pacientes oncológicos y de otras enfermedades graves aún es materia pendiente, aunque la Justicia ya desestimó denuncias de irregularidades y la intimó a dejar de jugar con la vida de esos argentinos. Sea por esas demoras o por causas ajenas a ellas más de 50 de esas personas ya murieron, y no saber qué fue por enfermedad y qué por abandono es una tragedia que se suma a las sufridas por esas familias.

A eso se agrega el retaceo de alimentos a comedores populares en pleno empinamiento de la indigencia, que según la UCA ya llega al 18%.

Tras conocerse la primicia de El Destape sobre la existencia de cinco millones de kilos de alimentos sin entregar en los depósitos del Ministerio de Capital Humano, el juez Sebastián Casanello le dio la razón a Juan Grabois y ordenó que esa cartera presente en un plazo máximo de 72 horas un plan para su distribución "de modo inmediato". Tal como ocurrió con los amparos en favor de los pacientes privados de medicación, el Gobierno decidió apelar el fallo.

El hambre, parece, puede esperar.

Le gusta más que el dulce de leche…

Mientras se espera para saber si el hiperajuste es sustentable y si sirve para algo, la gestión de Toto Caputo también merece evaluación.

Milei, que cuando todos éramos niños deploraba la toma de deuda pública por suponer un endoso de gastos actuales a generaciones futuras, tiene en su ministro de Economía un hombre que conoce un millón de atajos para llegar siempre al mismo punto: la resolución de problemas mediante el endeudamiento. Así lo hizo con el Bopreal para resarcir los atrasos en la entrega de divisas a importadores y también con la cesión de bonos a 2038 a las generadoras de energía por la deuda acumulada desde el 10-D. La creatividad del "Messi de las finanzas" siempre termina en la misma gambeta.

A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 459/2024, el Gobierno dispuso la ampliación por un año de la autorización para emitir Letras del Tesoro por 35 billones de pesos. Nada menos que el equivalente a unos 28.000 millones de dólares al tipo de cambio MEP de este lunes…

Si se trata de avanzar en la limpieza de los pasivos remunerados del Banco Central, hay que reconocer que el problema es importante, de larga duración y resolución difícil. Sin embargo, el riesgo que se asume es importante.

Dada la perspectiva de que las nuevas emisiones se realicen a plazos breves –porque la confianza no sobra–, probablemente se profundice la preocupación periódica por el nivel de colocación de esos papeles y, en paralelo, la inquietud por eventuales saltos de los tipos de cambio cuando el mercado se muestre inapetente.

De la mano de eso, como señala el analista financiero Christian Buteler, la exposición del sistema bancario al riesgo soberano crecería –deteriorando su solidez– y el aumento de la relación deuda/PBI generaría más dudas sobre la sustentabilidad de la deuda. Hay que recordar que el año próximo es exigente en materia de vencimientos y que el riesgo país –que viene en alza– debería bajar mucho para que los mismos resulten rolleables.

"El problema de los pasivos remunerados del Banco Central es difícil. No digo que este camino de reemplazarlos por deuda del Tesoro esté bien ni que esté mal, pero es lo que eligió el Gobierno y tiene efectos", le dijo Buteler a este medio.

Como postuló alguna vez el filósofo Miguel Ángel Russo, "son decisiones".