Encuesta en Rosario: 50% desaprueba el rumbo de Milei y Pullaro le saca 13 puntos a la gestión libertaria

Al pedirse una evaluación de los gobiernos nacional, provincial y municipal, el 63 por ciento de los 402 encuestados ve como positiva la gestión de Pullaro , contra un 35% que la evalúa como negativa y un 2% que no responde. En el caso de Milei, la aprobación es del 50% y el rechazo del 49%.

Al ser consultados si aprueban el rumbo que están teniendo los distintos gobiernos, el 50% dijo que no en el caso de Milei. Un 47% respondió que sí.

A Pullaro también le fue mejor en ese ítem: 58% aprueban el rumbo y un 36% no. Otra vez es Javkin al que peor le fue entre los consultados: 54% rechaza el rumbo que tomó su gestión, mientras que un 37% opina que es el correcto.

Maximiliano Pullaro y Patricia Bullrich, los de mejor imagen

El trabajo de Innova, realizado en un público mayor de 16 años, consultó también sobre el nivel de conocimiento y aprobación que tienen diferentes figuras de la política nacional y provincial. Esa encuesta excluye a Milei, y tiene en el primer lugar a Pullaro, con el 65% de imagen positiva y 32% de negativa, seguido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (55% y 44%). En tercer lugar, aparece el senador Marcelo Lewandowski (47% y 37%).

La peor imagen entre los encuestados la tiene el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa (el 70% lo rechaza), seguido por Cristina Fernández de Kirchner (65%) y el ex gobernador de Santa Fe Omar Perotti (66%).

La encuesta consulta además por temas puntuales, como la economía nacional y el impacto en las personas y familias. “Con la llegada de Milei, su economía…”, plantea una de las placas.

Ante esa consulta el 37% dice que “se deterioró y rechaza al presidente”, el 22% que “se deterioró, pero aprueba al presidente”. Un 21% dice que “sigue igual y aprueba al presidente” y un 10% que “sigue igual y rechaza al presidente”. Sólo un 7% asegura que mejoró.

Javier Milei balcón cabildo córdoba Javier Milei se trasladó en helicóptero al Cabildo de la capital cordobesa.

Clima social y problemas: inseguridad y baja de imputabilidad

Innova se mete en el clima social. Frente a los problemas que enfrenta Rosario, la mayoría (33%) dice sentir miedo, mientras que si se tienen en cuenta las problemáticas más acuciantes de Santa Fe y el país, el sentimiento que impera (39% y 27%, respectivamente) es el de “incertidumbre”.

Para los rosarinos el principal problema sigue siendo la inseguridad (56% lo señaló como el tema más complejo), seguido por el narcotráfico (20%) y la corrupción (7%).

La consultora preguntó si acuerda con darle un premio económico al docente que no tenga inasistencias a clase –uno de los programas del gobierno de Pullaro para oponer a las demandas del sector–, lo que fue aprobado por el 61% y rechazado por un 38%. Un espaldarazo más para la administración provincial.

También una mayoría apoya, y de forma aún más contundente, la baja de imputabilidad a los 14 años. El 72% la aprueba y el 26% la rechaza. La semana pasada Pullaro ofreció una entrevista exclusiva a Letra P donde dijo: “No tengo piso, soy más duro que Patricia Bullrich” en relación a la edad de imputabilidad.

Reforma de la Constitución y simpatías partidarias

Una mayoría importante (62%) aprueba la reforma de la Constitución provincial, aunque el tema de la reelección del gobernador –uno de los ítems que podría ser incluido– está más parejo: 48% acuerda y 44% lo rechaza.

Se trata de un tema que, aun cuando no está en la agenda de los temas que inquietan a la gente, empezó a ser abordado desde la Legislatura. Algunos presentaron ya sus proyectos y desde el oficialismo admiten que intentarán impulsarlo.

Se trata de una ambición repetida con la que ya intentaron avanzar sin éxito desde los peronistas Jorge Obeid y Carlos Reutemann hasta los socialistas Hermes Binner y Miguel Lifschitz.

Por último, el trabajo indaga sobre las filmaciones o simpatías partidarias. Al ser consultados sobre “¿de qué fuerza política siente más cercanía?”, el 41% dijo ser “independiente”, el 22% sentirse representada por el peronismo/kirchnerismo, el 14% por La Libertad Avanza, el 10% por Unidos para Cambiar Santa Fe, el 8% por Ciudad Futura y el 2% por la izquierda.