La tropa de Javier Milei en Santa Fe navega entre las internas y el apuro por asegurarse el sello en 2025

Javier Milei, Karina Milei y Romina Diez, al frente de la caravana de cierre de campaña en Rosariom en 2023. De fondo, Nicolás Mayoraz.

Diez es la principal referencia que tanto El Jefe como el presidente tienen en la provincia, por eso fue elegida para tan sensible tarea. No pesó, al parecer, el antecedente que tiene la diputada de haber intentado inscribir otro sello llamado Fuerza Libertaria y no haber concluido el trámite con éxito por falta de afiliados, dicen sus detractores. Por las dudas, ya se viralizó un link de Google Forms para aquellos interesados en afiliarse al sello oficialista en Santa Fe. Nada de fichas por ahora. Cosas de la modernidad.

En lo técnico-jurídico, Diez descansa en dos letrados: Marcos Peyrano -un abogado de apellido renombrado en el fuero rosarino que ya la ha acompañado como candidato- y Juan Pablo Montenegro, que se hizo famoso hace algunos años por haberse recibido de abogado y ejercer sin haber abandonado su otro trabajo de colectivero. La movilidad social ascendente ya no es un fenómeno exclusivamente peronista.

Reina la desconfianza entre los socios de Romina Diez La misión que le encomendaron a Diez renovó el recelo entre todos los socios que forman parte de La Libertad Avanza en Santa Fe. Tienen intenciones de mantener los acuerdos que los trajeron hasta acá, pero temen que con el partido en su poder, Diez se corte sola y los deje afuera. Subyace en esa convicción el reconocimiento tácito de que la potencia electoral del sello es el único activo, nada despreciable, que los hace competitivos en Santa Fe. No hay candidatos conocidos por el gran público o un despliegue territorial de impacto.

La desconfianza que caracteriza los vínculos entre las tribus santafesinas de La Libertad Avanza hace verosímil la hipótesis descripta. Diez no tiene agenda provincial, casi no habla de temas locales, pero es blanco de críticas internas por no abrir el juego. Con José Bonacci -armador, operador y padre de la diputada Rocío Bonacci- se tienen mutuamente bloqueados. También están enfrentadas desde hace meses con Silvia Malfesi, la diputada provincial que es referente del Partido Libertario y que es la única voz minarquista en la agenda provincial.

