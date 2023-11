Intendencias y comunas del peronismo se agrupan para sobrevivir y ganar terreno en el partido

Las intendencias y presidencias comunales del PJ se reunirán en Reconquista el viernes 25 de noviembre para trabajar en el armado de un grupo que abrace a todos los mandatarios y mandatarias y represente los intereses comunes que tienen, ya que en los próximos cuatro años tendrán que convivir con el gobierno de Unidos y con una representación muy minoritaria en las cámaras legislativas. Además de diagramar su agenda política para el futuro, no descartan empujar un nombre del sector para asumir la presidencia del partido, mientras prenden velas y militan el triunfo de Sergio Massa este domingo.

A partir de diciembre de este año el peronismo ya no tendrá el Poder Ejecutivo , tampoco la mayoría en el Senado y contemplará un grupo reducido de diputados y diputadas. En ese marco, buscarán hacer valer las 11 ciudades y 57 comunas que le quedaron al justicialismo (sobre un total de 365). “La idea es ordenarnos en función del denominador común que son los territorios”, detalló un mandatario.

Massa en Santa Fe.jpg Intendentes y presidentes comunales dieron el presente en el acto de campaña de Sergio Massa en Santa Fe.

Distintos representantes territoriales afirman que “esta síntesis se fue dando sola”, luego de diferentes encuentros y charlas. Entienden que deben valorizar el “último espacio de poder” que le queda al peronismo y a partir de allí construir. Ir por la presidencia del partido es una opción concreta y el hipotético nombre saldrá del proceso de construcción del nuevo grupo. De todas formas, antes deben resolverse otras cuestiones, entre ellas saber si Sergio Massa será el futuro presidente o no. El panorama no será el mismo si gobierna o no gobierna el justicialismo a nivel nacional.