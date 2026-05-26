Córdoba: una pelea de intendentes por el control regional de Punilla tensó el armado territorial de Llaryora

El jefe comunal de Majú Sumaj , Fabián Flores , asumió la conducción de la Comunidad Regional Punilla en medio de una fuerte disputa interna del peronismo de Córdoba . La ausencia del intendente de Cosquín , Raúl Cardinali , expuso un quiebre político que encendió señales de alarma en cordobesismo y tensó el esquema territorial de Martín Llaryora .

La aparente armonía política que reinaba en el Valle de Punilla llegó a su fin de manera abrupta en la previa de este fin de semana largo.

La elección de la nueva mesa de conducción del organismo de articulación municipalista dejó al descubierto una profunda fractura en el entramado del peronismo departamental, transformando un trámite institucional en un complejo ajedrez de poder que enciende las alarmas en el Panal, como se conoce al Centro Cívico provincial.

La necesidad de renovar autoridades se aceleró hace unos meses, cuando el entonces presidente del organismo e intendente de Capilla del Monte , Fabricio Díaz , fue convocado por Llaryora para asumir como secretario dentro del Ministerio de Cooperativas y Mutuales .

Aunque los plazos de recambio formal ya merodeaban en el calendario, la vacante anticipó la puja de poder y desató una intensa interna en la que confluyeron múltiples aspiraciones territoriales.

Las opciones del peronismo de las sierras de Córdoba

Sobre la mesa convivían diversas opciones para la sucesión. Por un lado, una alternativa sólidamente avalada por el sector del exsenador Carlos Caserio encabezada por el propio Flores.

Por el otro, emergían figuras como el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, otro alfil de Caserio que buscaba perfilar una opción propia dentro del peronismo; y el intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, impulsado por el legislador juecista Walter Gispert.

Finalmente, el peso territorial y los acuerdos políticos internos terminaron consagrando a Flores como el nuevo titular del ente que tiene articulación directa con el Ministerio de Gobierno provincial, a cargo de Manuel Calvo.

El faltazo de Cosquín y la amenaza del portazo

Sin embargo, la victoria de Flores dejó heridas en el esquema departamental. Según pudo reconstruir Letra P, una reunión previa a la votación detonó un quiebre definitivo entre Cardinali y el núcleo duro del peronismo departamental, comandado por el exsenador Caserio y el sector que responde al propio ministro Díaz.

Como consecuencia directa de este cortocircuito, Cardinali decidió no participar en la asamblea general. El faltazo no fue un mero gesto de disconformidad de pasillo. El mandatario coscoíno, que hace poco recibió al gobernador Axel Kicillof en su pago chico, dejó entrever ante sus pares la posibilidad real de que el municipio de Cosquín formalice su salida de la Comunidad Regional Punilla.

kicillof cardinali cosquín Axel Kicillof y Raúl Cardinali, intendente peronista de Cosquín, ciudad ubicada en el Valle de Punilla, Córdoba.

De concretarse, este hecho sumaría una nueva e histórica deserción a la entidad regional, emulando la postura de Villa Carlos Paz, ciudad que bajo las sucesivas gestiones de Esteban Avilés y su adlátere Daniel Gómez Gesteira, y de dirigentes como el radical Carlos Felpeto ha permanecido al margen del organismo durante sus más de dos décadas de existencia.

Este portazo virtual abre un abanico de interrogantes sobre el futuro inmediato de la región: ¿qué tipo de liderazgo buscó proyectar Cardinali al marginarse de la elección? ¿Cómo impactará este cisma en el seno del Panal?

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que, desde el inicio de su mandato, el gobernador Llaryora ha intentado dotar de un protagonismo inédito a las comunidades regionales, concibiéndolas como los motores principales para la articulación de obras y políticas públicas descentralizadas.

Debut de Fabián Flores y llamado a la unidad

En medio del tembladeral político, el flamante presidente Flores intenta hacer equilibrio y priorizará la agenda de gestión por sobre la pirotecnia electoral. En sus primeras declaraciones oficiales, el mandatario de Mayú Sumaj trazó un crudo diagnóstico de la realidad socioeconómica y llamó a deponer las armas partidarias.

"Estamos atravesados por un problema grave desde el punto de vista económico. Este es el momento de estar espalda con espalda para poder paliar esta situación con políticas que surjan desde la Comunidad Regional. No podemos mezclar la parte política con la parte institucional", afirmó el nuevo titular.

Punilla Comunidad-Regional Córdoba

Flores celebró que la nueva conformación de las comisiones directivas incluya una representación plural de todos los sectores políticos del departamento.

"Me encanta el debate y la diferencia", aseguró, en un claro intento por tender puentes hacia la oposición. Para el jefe comunal del sur, el verdadero desafío pasará por un cerrado "acompañamiento al gobernador" en un contexto de marcada escasez de recursos generales.