Celebra Maximiliano Pullaro: Javier Milei autorizó a Santa Fe a tomar U$S 150 millones para obras en Rosario

El presidente Javier Milei autorizó a Santa Fe a tomar un crédito internacional de hasta U$S 150 millones para financiar obras de infraestructura en el Gran Rosario . La aprobación era reclamada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para seguir adelante con su plan de obra pública.

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La decisión de Milei suma un nuevo capítulo en la oscilante relación que mantiene la provincia con la Casa Rosada . La autorización quedó oficializada mediante el Decreto 389/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía, Toto Caputo . El financiamiento será otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) , que lo había aprobado en marzo de 2025 y esperaba la aprobación de Milei para liberar el dinero.

El préstamo tendrá como destino el “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario”. Según el texto oficial, el dinero se invertirá para fue “fortalecer la integración metropolitana del Gran Rosario con su complejo portuario”, buscando su consolidación como “nodo estratégico del desarrollo productivo” santafesino.

El plan incluye obras viales, mejoras de accesibilidad y proyectos vinculados con el desarrollo portuario y de conectividad productiva en la región.

El programa financiado por la CAF quedó dividido en cuatro ejes: infraestructura y accesibilidad, fortalecimiento portuario e integración ciudad-puerto, planificación del denominado “Tercer Anillo de Circunvalación” y administración general del proyecto.

El decreto también estableció que el Estado nacional actuará como garante del préstamo internacional. A su vez, la provincia firmará una contragarantía que habilitará a la Nación a retener fondos de coparticipación federal en caso de incumplimiento.

En los considerandos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostuvo que el impacto macroeconómico de la operación resultará “limitado” y compatible con la dinámica prevista para las cuentas externas.

Además, la Oficina Nacional de Crédito Público aseguró que el costo financiero del préstamo es más conveniente que otras alternativas disponibles en el mercado internacional.

Pullaro y Milei entre acuerdos y tensión política

La autorización representó un alivio financiero y político para la administración de Pullaro, quien mantiene una relación oscilante con el Gobierno libertario. Durante los primeros meses de gestión, el mandatario radical apareció entre los gobernadores dialoguistas y colaboró con el oficialismo en debates clave del Congreso, especialmente durante el tratamiento de la Ley Bases.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 21.29.45 Javier Milei y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, ¿hay chances de que sean aliados provinciales en 2027?

Sin embargo, también surgieron conflictos por el recorte de fondos nacionales para obra pública, los subsidios al transporte y las deudas previsionales reclamadas por la provincia.

El gobernador santafesino cuestionó en distintas oportunidades la paralización de proyectos nacionales y reclamó mayores recursos para sostener obras estratégicas. Aun así, evitó romper el vínculo político con la administración libertaria.

Wall Street y el conflicto financiero entre Nación y Santa Fe

La autorización del préstamo de la CAF llegó pocos meses después de otra operación financiera impulsada por la gestión de Pullaro en Wall Street. A comienzos de 2026, Santa Fe colocó deuda internacional por U$S 800 millones para financiar infraestructura y fortalecer el perfil financiero provincial.

La emisión convirtió a la provincia en una de las primeras en volver a captar fondos externos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

El Gobierno santafesino presentó aquella colocación como una señal de solvencia fiscal y respaldo de los inversores internacionales. Sin embargo, la operación abrió un conflicto con Caputo, quien cuestionó públicamente que la provincia no liquidara en el mercado local la totalidad de las divisas obtenidas.

En el Ministerio de Economía consideraban que esos dólares podían contribuir al fortalecimiento de las reservas y otorgar mayor respaldo financiero al programa económico nacional.

Además, criticó a la administración santafesina por haber perdido 120 millones de pesos por su decisión de retener el dinero en una cuenta del extranjero.

"Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos", publicó el funcionario en su cuenta de X.

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La controversia se profundizó durante las semanas posteriores a la emisión. Finalmente, en febrero de 2026, la administración santafesina ingresó U$S 800 millones al país provenientes de aquella colocación internacional.

En la gobernación explicaron que la decisión respondió al cronograma financiero previsto para las obras y a compromisos asumidos por la provincia.

El planteo de Caputo dejó expuesta una discusión de fondo entre la Nación y varias provincias sobre el manejo de los recursos obtenidos mediante endeudamiento externo en un escenario de restricciones cambiarias y necesidad de acumulación de dólares por parte del BCRA.