La Libertad Avanza esquiva la cruzada de Monteverde para frenar una polémica obra de Javkin y Pullaro

Juan Pedro Aleart y Franco Volpe, concejales de La Libertad Avanza en Rosario

El bloque de concejales de La Libertad Avanza resolvió no dar quórum en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Rosario convocada por la oposición para intentar frenar la construcción de un parque acuático , un proyecto acordado entre el intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro .

Ciudad Futura , el peronismo y el socialismo disidente impulsaron el rechazo al proyecto que se construirá en el balneario público de la ciudad y que generó polémica en distintos sectores, más allá del ámbito político.

El pasado jueves, diez ediles de esos espacios firmaron un pedido de sesión extraordinaria para el jueves 28. Sin la presencia de los cinco concejales libertarios, el frente opositor quedó lejos de alcanzar el quórum necesario de 15 bancas ocupadas.

Urgente: desde la oposición convocamos, en base al artículo 33 de la nueva ley orgánica de municipios Nº 14436, a una SESIÓN EXTRAORDINARIA del Concejo Municipal para tratar exclusivamente los proyectos vinculados al parque acuático. La misma se realizará el próximo jueves 28 a… pic.twitter.com/EunbNII2ip

Según pudo saber Letra P , el martes hubo una reunión del bloque de La Libertad Avanza en la que se resolvió no asistir a la sesión promovida por Ciudad Futura , pese a que durante la semana previa habían expresado cuestionamientos a la construcción del Parque Acuático.

AleartRominaDiez.jpg Romina Diez junto a Karina Milei, Martin Menem y Juan Pedro Aleart.

En esos días, el concejal libertario Juan Pedro Aleart presentó una solicitud formal ante la Municipalidad de Rosario para frenar la obra.

Sin embargo, después de que tomara fuerza la avanzada impulsada por el peronismo y el espacio de Juan Monteverde, el espacio evalúa dejar la resolución final en manos de la justicia.

El abogado Ciro Bonomelli presentó un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Civil y Comercial Nº7 de Rosario para revisar la legalidad del proyecto impulsado por la Municipalidad.

La presentación incluyó además un pedido de medida cautelar para suspender los trabajos mientras la Justicia analizaba el expediente.

La jugada de Juan Monteverde

Como contó Letra P, Ciudad Futura, el peronismo y La Libertad Avanza avanzaron en el Concejo Deliberante con distintos proyectos que pusieron bajo la lupa las refacciones que llevaba adelante el municipio en el balneario La Florida.

En la última sesión se aprobó por unanimidad un pedido de informes para que el Ejecutivo detallara aspectos sensibles de la iniciativa.

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Los sectores opositores no cuestionaron las remodelaciones en el predio, aunque sí criticaron la decisión del Ejecutivo municipal de construir allí un Parque Acuático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mariano_Romero5/status/2059306697668141176?s=20&partner=&hide_thread=false Rosario tira al Paraná 345 millones de litros de caca por día, sin tratamiento ni planificación. En serio, ¿un parque acuático? pic.twitter.com/FNW9WASLmM — Mariano Romero (@Mariano_Romero5) May 26, 2026

Sin los votos suficientes para bloquear la obra en el recinto, la oposición convocó a una sesión extraordinaria para discutir el tema, apoyándose en un artículo de la flamante Ley Orgánica de Municipios N.º 14436.

La norma habilitó a un tercio de los integrantes del cuerpo a impulsar ese mecanismo. La solicitud reunió diez firmas de concejales del peronismo, Ciudad Futura y el socialismo.

“Este jueves tenemos una oportunidad muy concreta: si a las 13 hay 15 concejales sentados en sus bancas, el parque acuático no se hace”, publicó Juan Monteverde en X para promocionar la convocatoria.

Sin respaldo libertario para alcanzar el quórum, en el oficialismo descontaron que la oposición no logrará abrir la sesión.

Aun así, Ciudad Futura convocó a vecinos disconformes a movilizarse hacia el Palacio Vasallo.

El contraataque de Unidos

La presidenta del Concejo Deliberante, María Eugenia Schmuck, salió al cruce de la convocatoria impulsada por Monteverde. En distintas entrevistas la dirigente radical calificó de “ridícula” la iniciativa promovida por la oposición.

En línea con la estrategia discursiva de Unidos, Schmuck acusó al referente de Ciudad Futura de vivir “en campaña permanente”.

Más adelante, elevó el tono de las críticas. “Ganá las elecciones, goberná y vas a poder decidir dónde y cómo se hace el proyecto”, afirmó.

Durante la sesión en la que se impulsó el pedido extraordinario, la titular del cuerpo cuestionó la validez de la convocatoria apoyándose en el reglamento interno del Concejo Deliberante.

Los bloques opositores, en cambio, defendieron la legalidad del planteo a partir de la nueva ley orgánica municipal.

Finalmente, la convocatoria para el jueves 28 a las 13 quedó formalizada, aunque sin apoyo de La Libertad Avanza la oposición quedó más lejos de imponer su posición frente al oficialismo.