En Rosario, Patricia Bullrich insistió con ir "a fondo" y repartió palos a Massa y Larreta

Con un evidente cansancio propio de una campaña agotadora con muchos viajes, Bullrich primero se presentó en la Fundación Libertad, think thank liberal que sirve de plataforma para el macrismo. Allí confirmó que ya tienen alquilado un búnker para mostrarse con Larreta el domingo a la noche pero aclaró que no es una sede compartida, sino transitoria. Cada uno tiene su lugar.