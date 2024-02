El Concejo autorizó a Pablo Javkin a cubrir con tarifa los subsidios que retiró Javier Milei

La emergencia, además, habilita al Ejecutivo municipal a modificar recorridos, frecuencias y hacer otros ajustes en el servicio.

Las herramientas que tiene Pablo Javkin

El oficialismo, representado en el variopinto esquema de Unidos para Cambiar Santa Fe, logró sumar 14 voluntades para aprobar el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. El peronismo, Ciudad Futura, el Frente Amplio por la Soberanía y dos concejales de La Libertad Avanza se inclinaron por la negativa para delegar las facultades excepcionales que permiten el aumento.

Por lo pronto, y aun cuando la herramienta excepcional podría permitirle al Ejecutivo aumentar el boleto a 1.200 pesos –sería el 90 por ciento de los 1.343 que estimó el estudio de costos–, desde la intendencia ya anticiparon que no irán por esa cifra porque provocaría no sólo un duro perjuicio para el usuario, si no que, además, atentaría contra el sistema de transporte por lo que se proyecta como una merma significativa de pasajeros. “Sería pegarnos un tiro en el pie”, graficó en diálogo con Radio Dos el secretario de Gobierno, Sebastián Chale.

Rechazo de Ciudad Futura y el PJ

Un sector de la oposición –con Ciudad Futura a la cabeza– jugó a fondo para lograr que se aprobara una contribución especial al núcleo de 330 contribuyentes estratégicos de la ciudad y con esa recaudación reemplazar los subsidios que la Nación dejó de enviar, lo que finalmente fue rechazado.

Juan Monteverde.jpg El líder de Ciudad Futura y excandidato a intendente Juan Monteverde.

En tanto, se presentó una iniciativa del bloque Justicialista, rechazada por los concejales libertarios, para que integrantes del cuerpo deliberativo gestionen ante autoridades nacionales que se retrotraiga la decisión de eliminar el Fondo Compensador.

La idea es que el Concejo convoque, además, a legisladoras y legisladores nacionales y provinciales, sindicatos y demás actores vinculados al sistema, para establecer estrategias en defensa del transporte urbano de pasajeros. La intendencia, mientras tanto, evalúa si presenta un recurso judicial. El jueves se conoció una resolución judicial que aceptó un pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para que se suspenda la eliminación de los subsidios para el transporte del interior del país.