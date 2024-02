"Se entra en una espiral destructiva, porque al no haber subsidios, suben los gastos de funcionamiento del sistema y tenés que dividir más gastos entre menos usuarios", explica el ex concejal de Rosario y uno de los impulsores del Observatorio Social de Transporte de Rosario .

"El subsidio a la demanda de la que hablan los funcionarios de Milei ya existe, y son los beneficios que tienen algunos usuarios de la tarjeta Sube. Esa es una porción pequeña del universo de usuarios, que representa el 3,3% del total de los subsidios del sistema. Pero lo que Milei elimina es el 15% que representa el Fondo Compensador", puntualiza con los datos del sistema de transporte de Rosario.

Según el informe anual del Observatorio Social del Transporte Urbano de Rosario, ciudad que junto con Córdoba ostentan los dos sistemas más grandes del interior, la estructura de subsidios cubre la mitad de los gastos de funcionamiento del sistema.

El promedio el año pasado se repartió 50,3% de subsidios y 49,7 % de tarifa pagada por los usuarios. De la torta de subsidios, Nación puso el 14,8% a través del Fondo Compensador que inyectaba el dinero en las empresas; el 15,8% la provincia, que además aporta un 2,7% por medio del Boleto Educativo Gratuito; los llamados atributos sociales, que llegan a los usuarios directamente vía Sube, significan un 3,3% mayormente financiado por el Estado nacional, y finamente hay un 14,2% que aporta el Estado municipal.

La última línea del tuit de Toniolli tiene un mensaje al gobernador y el intendente de Rosario, ambos enrolados en espacios que se ubican dentro de la oposición dialoguista: "A cerrar filas contra este ataque brutal @maxipullaro y @pablojavkin".

En conversación con Letra P redobló el planteo: "El gobernador me puede gustar o no, pero se puso al frente de los reclamos de la provincia, pero veo que quienes eran muy vehementes cuando gobernaba el peronismo por los desequilibrios en el reparto de subsidios con Buenos Aires, ahora que directamente se los eliminan no se expresan en el mismo tono".