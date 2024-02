De pelear contra la casta a perjudicar "al que trabaja": Javkin le entró duro a Milei

Tras la lectura del comunicado, Javkin reveló que tuvo “una buena conversación” con el ministro de interior Guillermo Francos e insistió en que viajarán a Buenos Aires “a plantear sentido común, la razonabilidad tiene que imperar”: “Dicen que es represalia contra las provincias, pero no es contra los que gobernamos, es contra los ciudadanos del interior”, dijo el intendente, en referencia a la crisis que atraviesa el vínculo entre el presidente y los gobernadores por el fracaso de la Ley Ómnibus , con a cusaciones de traición incluidas .

Según explicó el titular del Palacio de los Leones, la existencia del Fondo Compensador del Transporte del Interior surge de la ley del Presupuesto 2023, prorrogada a 2024 - lo que produjo que la inflación licúe el monto real de los subsidios -, por lo que no se pueden eliminar las transferencias simplemente por resolución. Con este escenario, anunció que convocarán a los legisladores nacionales para abrir la batalla en todos los frentes. Algo similar se planteó en el comunicado de intendentes: “Evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas en el presupuesto”.

Donde la quita se hará palmaria para los ciudadanos es en el precio del boleto . Para Javkin, “ en ningún caso podríamos hablar de un boleto de menos de 1.000 pesos ”. Contó que hay alrededor de 45 ciudades en el interior del país que prestan servicio de transporte y cuyo boleto tiene un valor similar. En esas ciudades, mensuró, habría que “duplicar o hasta triplicar el boleto” . “Es un absurdo, Nación debería aumentar el subsidio de la SUBE y por lo tanto mantendría el aporte de manera indirecta, la medida no tiene lógica para cuidar recursos”, sostuvo.

Zoom intendentes por el transporte.jpg Pablo Javkin y otros intendentes del Foro Federal en una de las reuniones anteriores a la quita de subsidios.

Para los intendentes, lo que está en riesgo es la sostenibilidad del sistema. No solo por la quita de los subsidios nacionales, sino porque si se aumenta tanto el boleto seguramente habrá una merma en la cantidad de usuarios que lo pagan para ir a trabajar o estudiar y para quienes ya no será posible hacerlo.

En el caso puntual de Rosario, Javkin señaló que “el problema es de sostenimiento del sistema en general, por lo que ninguna particularidad podría asegurarse”, en referencia al Boleto Educativo Gratuito para estudiantes y trabajadores de la educación.

Hay un detalle que azuzó el fuego de los intendentes: el sesgo geográfico de la medida. La quita es automática para el interior, pero en el AMBA será paulatina. “Es una quita selectiva a quienes vivimos en el interior, aumenta la distorsión”, se quejó Javkin. En el mismo sentido, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo twitteó que la medida incumpliría el Pacto Fiscal firmado entre Nación y las provincias en 2017, en el que el entonces gobierno de Mauricio Macri se comprometió a eliminar los subsidios diferenciales en transporte para 2021.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falfredocornejo%2Fstatus%2F1755611428202172742&partner=&hide_thread=false La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo. pic.twitter.com/tSXFISF9Co — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 8, 2024

“El transporte es esencial para la actividad productiva, por lo que el impacto no es sobre las cuentas públicas, es sobre el funcionamiento de las actividades productivas”, planteó Javkin en su conferencia, trazando un paralelismo con lo sucedido en la pandemia. “Es un mayor costo que tendrán que soportar los trabajadores, no tiene ningún castigo a los gobernadores o intendentes. No es una medida anticasta, es contra el que trabaja”, disparó el intendente rosarino.

El impacto

El comunicado del gobierno nacional enmarca la medida en lo anunciado por el presidente Javier Milei más de una vez, aquello de subsidiar la demanda y no la oferta. Para los intendentes, este es “un esquema posible” pero tiene que ser “estudiado en profundidad” porque “hacerlo de manera improvisada puede implicar dejar sin transporte a millones de argentinos del interior”. De alguna manera, eso ya se hace mediante el atributo social que se otorga a los usuarios vía SUBE y que implica un descuento del 55%.

Sin embargo, el aporte estatal no es el mismo. Según el Observatorio Social del Transporte, el aporte de Nación vía Fondo Compensador fue -en promedio durante 2023- del 14,8% del costo total del sistema, mientras que lo aportado vía atributo social fue solamente del 3,3%. Ese merma es imposible que sea cubierta por los propios municipios, quienes ya venían anunciando que el aporte que hacían al sistema antes del recorte no iba a ser sostenible en el tiempo. Por eso, buscaban revertir la proporción de subsidios, que venía siendo 85% para el AMBA y 15% para el interior.

COMUNICADO - SE REDUCE EL SUBSIDIO A LAS EMPRESAS PARA PRIORIZAR LA ASISTENCIA A LOS USUARIOS.pdf

El atributo social es un beneficio que reciben jubilados, pensionados, monotributistas sociales, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, beneficiarios de la AUH y de otros programas sociales nacionales. En Rosario, el universo de personas que pagan este boleto subsidiado vía SUBE es de alrededor de 180 mil personas. “Los asalariados excluidos pagarían la tarifa plena, y eso le quitaría la movilidad productiva al interior del país”, señaló Javkin en su conferencia.

Hay una cuestión que agrava el problema pero de la que Rosario está exenta: el atributo social se otorga exclusivamente vía SUBE. Mientras que ciudades como Córdoba no tienen ese sistema, Rosario -y otras ciudades de la provincia como Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto- lo adoptó durante el año pasado, sobre la hora y cerca de la campaña electoral, cuando el ministro de Transporte era justamente un rosarino, Diego Giuliano.