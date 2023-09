El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa , a través de su delfín provincial, el ministro Diego Giuliano , les pidió a los intendentes ganadores de Santa Fe que se cuelguen al hombro la campaña nacional y lo eleven, el 22 de octubre, a la suma de 32 puntos, once por encima de los que el PJ consiguió en las primarias en la Bota.

El titular de Transporte encabezó este sábado un encuentro con intendentes y presidentes comunales del sur de Santa Fe en la localidad de Pérez, limitante con Rosario. Estuvo el local Pablo Corsalini , Carlos De Grandis (Puerto General San Martín), Esteban Ferri (General Lagos). En representación del funense Roly Santacroce fue su secretario de Gobierno Martín Papini , misma situación para el bermudense Daniel Cinalli . No fue el de Baigorria, Adrián Maglia .

Giuliano no anduvo con vueltas y les transmitió a sus compañeros el objetivo central: llevar a Massa a los 32 puntos en Santa Fe. La tarea no es sencilla, para nada. Massa, en soledad, obtuvo poco más de 16 puntos en la provincia, mientras que Juan Grabois no superó los 5.