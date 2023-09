El pase de facturas en el peronismo de Santa Fe no se detiene con el catastrófico resultado. La diputada provincial electa Lucila De Ponti evalúa no integrar un bloque junto al sector del gobernador Omar Perotti en la Cámara baja y analiza por estas horas la conformación de un monobloque. La lista que comandó el actual mandatario colocó diez bancas y la de la referente del Movimiento Evita no sería la única que decida armar rancho aparte.