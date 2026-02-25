La UCR complica la nueva ley de glaciares y Patricia Bullrich busca otra ruptura del peronismo

Daniel Kroneberger de la UCR, junto a Victoria Huala, del PRO. Ambos son de La Pampa, claves para la sesión del Senado que debate la ley de glaciares.

Patricia Bullrich tendrá una sesión complicada en el Senado este jueves: al cierre de esta nota, la jefa libertaria no podía garantizar una mayoría para aprobar la reforma a la ley de glaciares, porque la UCR no logró un acuerdo interno y envió una contrapuesta. Para ignorarla, la exministra apuesta a dos votos peronistas que pueden ser decisivos.

Las miradas apuntan a Sergio Uñac y Lucía Corpacci , el exgobernador de San Juan y la exmandataria de Catamarca, provincias mineras e interesadas en este proyecto. Ninguno de los dos asistió a la reunión de bloque de este miércoles por la tarde y sus pares los dan por perdidos. "Tienen posiciones públicas. No nos podemos enojar", sostuvo un miembro del PJ a Letra P.

El aporte se sumaría al de los tres peronistas que el lunes se fueron del interbloque: la jujeña Carolina Moises , el catamarqueño Guillermo Andrada -ambos distritos con minería- y la tucumana Sandra Mendoza .

La sesión es el jueves a las 11 y también se tratará el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que podría ser votado casi por unanimidad. Sólo dos miembros de UP anticiparon su rechazo al acuerdo comercial: Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio . Así lo anunciaron en la reunión de bloque que hubo por la mañana. Por la tarde, José Mayans volvió a reunir a la bancada para hablar de la reforma a la ley glaciares.

La iniciativa cambia la ley sancionada en 2010 y facilita las inversiones mineras al darle a las provincias la posibilidad de definir área periglaciar, como se denomina a los cuerpos cubiertos o mezclados con roca. Con la ley actual, en esas zonas no puede haber extracción. La iniciativa del Gobierno apunta a que cada gobernador minero decida lo que quiera.

El proyecto se dictaminó en diciembre, con múltiples disidencias. Bullrich buscó acuerdos en reuniones cerradas, pero no los consiguió aún porque el radicalismo se dividió y, sin al menos una parte de la decena de votos que tienen, la aprobación no es posible.

Es que el universo máximo de aliados con los no peronistas es de 47 votos, diez más que la mayoría necesaria para aprobar leyes. Pero tampoco está garantizado el voto de los siete del interbloque Impulso País que debuta con una división. Por caso, Victoria Huala (La Pampa, PRO) no lo votará. Tampoco está claro si lo harán las chubutenses Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (PU).

Como acostumbra, la cordobesa Alejandra Vigo no dio definiciones y su compañero, el correntino Carlos Espínola, garantizó su ayuda si es indispensable. Con estos números, Caropacci y Uñac pueden ser decisivos. Un dato: el peronismo tiene además a la sanjuanina María Celeste Giménez Navarro, quien reporta a La Cámpora. Votaría en contra.

El conflicto de La Pampa-Mendoza

El problema en la UCR surgió por un planteo de Ricardo Kroneberger, de La Pampa, quien recordó el conflicto que su provincia tiene con Mendoza, por el curso hídrico del río Atuel. Un fallo de la Corte Suprema, en 2020, ordenó garantizar un caudal permanente en el límite interprovincial para recomponer el ecosistema afectado.

El bloque UCR lo preside el correntino Eduardo Vischi, pero pesa fuerte el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien además de tener dos votos, busca la unidad del radicalismo en el Senado, como elemento de presión de las provincias que gobiernan.

Con ese objetivo, el radicalismo propone que, ante una controversia entre dos provincias, el área periglaciar sea determinada por el IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Se trata de un centro de investigación científica con sede en Mendoza, que funciona bajo dependencia del CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y el gobierno de Cornejo.

Fuentes del bloque UCR confirmaron a Letra P que la negociación seguirá hasta inicio de la sesión. "Se está trabajando aún en cambios propuestos por diferentes bloques. Dependiendo de eso, será el tratamiento y la votación. El principal escollo es en relación a las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras", confirmaron.

Mercosur-UE, casi unánime

La sesión se iniciará con un triunfo para Milei: casi por unanimidad se aprobará el acuerdo Mercosur-Unión Europea, avalado a comienzos de año en Diputados. Argentina será así el primer país en ratificar el pacto comercial, porque Uruguay lo haría antes del fin de semana. Ese fue el motivo por el cual Bullrich decidió que se tratará este jueves y no el viernes, como estaba previsto.

El tratado llegó tras 26 años de paritaria. El acuerdo comercial abarca a 700 millones de personas, el 30% del PBI mundial y un 35% del comercio global. Implica una baja de aranceles histórica: bajarán en un 92% en las exportaciones al Mercosur; y las importaciones a nuestra región al 91%.

En Diputados, el peronismo se dividió y en el Senado se repetirá la foto, aunque esta vez la negativa será minoritaria. Ni siquiera los cinco miembros de La Cámpora rechazaron el acuerdo. Sólo lo hará De Pedro, junto a su coterránea Di Tullio. La mendocina Anabel Fernández Sagasti anunció que votará a favor, por la presión de los viñateros mendocinos, que temen perder el mercado brasilero.

Los referentes de gobernadores y los PJ sin tierra también tuvieron la presión de las economías regionales y pulsarán el botón verde. Como casi todos.