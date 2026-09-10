El "buffer de precios" de YPF y las petroleras bajo presión: el crudo volvió a pasar los u$s 100

El "buffer de precios" de YPF y las petroleras bajo presión

El regreso del crudo a valores superiores a los u$s 100 por barril puso bajo presión el "buffer de precios" de YPF y el resto de las petroleras . Mientras las compañías amortiguan el impacto en los surtidores, Toto Caputo intenta preservar la desaceleración inflacionaria sin resignar el impulso que Vaca Muerta aporta a las exportaciones.

El precio internacional del petróleo volvió a romper una barrera psicológica que Argentina seguía de cerca. El Brent superó los u$s 100 por barril por primera vez desde julio y reabrió un doble dilema para el Gobierno: cómo evitar que las naftas recalienten la inflación -cuyo índice de agosto difundirá el INDEC este jueves- sin desaprovechar el viento de cola que el nuevo escenario les ofrece a las petroleras con operaciones en Vaca Muerta.

La escalada fue consecuencia de los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, que volvieron a poner bajo amenaza el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo . El Brent cerró en torno de los u$s 101,24, acumula una suba cercana al 25% desde agosto y bancos como Goldman Sachs ya contemplan escenarios de hasta u$s 120 si el conflicto se prolonga.

La reacción no quedó limitada al mercado energético. Las bolsas europeas cerraron en rojo: Fráncfort cayó 1,66%, París perdió 1,94% y Milán retrocedió 0,58%, reflejando el temor de los inversores a una nueva ola inflacionaria global.

Para Caputo, el momento no podría ser más incómodo. El programa económico convirtió la desaceleración del IPC en su principal activo político y un aumento fuerte de los combustibles tendría impacto directo sobre el índice de precios e indirecto sobre transporte, logística y costos industriales.

Por eso el Gobierno ya tomó una decisión preventiva. A fines de agosto postergó, mediante el Decreto 829/2026, la actualización pendiente del impuesto a los combustibles hasta el 1° de octubre, con el objetivo de amortiguar el efecto del petróleo internacional sobre las naftas.

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La medida se suma a otra estrategia que ya venía desplegando YPF: el llamado "buffer", un mecanismo mediante el cual la petrolera evita trasladar automáticamente cada movimiento del Brent a los surtidores.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, fue claro días atrás. El sistema puede seguir funcionando mientras exista margen financiero, aunque reconoció que el tipo de cambio será determinante para sostenerlo.

La diferencia entre lo que pagan los refinadores a los productores se acumula en un fideicomiso de deuda. A las empresas integradas, como YPF y PAE (Axion), la exportación les compensa lo que dejan de ganar en el mercado interno.

Como el buffer se diseñó con un crudo en torno a los u$s 90, las semanas en las que el Brent se ubicó por debajo de ese nivel permitieron descomprimir la presión sobre los precios. "Pero si sigue así, de acá a fin de año se van a tener que rever los niveles de precios", indicaron en la industria.

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La petrolera estatal enfrenta un equilibrio delicado. Si aumentara de inmediato las naftas recuperaría rentabilidad, pero podría golpear una demanda que ya muestra signos de agotamiento.

Según estimaciones de la consultora 1816, con el Brent cerca de los u$s 100 los combustibles argentinos todavía reflejan un barril equivalente de poco más de u$s 80, lo que significa que parte del shock internacional sigue absorbido por las refinadoras.

El economista especializado en energía Nicolás Gadano resume el problema: "El buffer funciona cuando la suba es transitoria; si el petróleo permanece en estos niveles, tarde o temprano esa diferencia termina yendo a precios".

Por ahora, YPF mantiene la política de alisamiento. La empresa sostiene que busca proteger el consumo sin resignar indefinidamente sus márgenes.

Las petroleras, en su mejor momento

Si el panorama luce complejo para el consumidor, resulta mucho más favorable para las productoras de petróleo.

El principal cambio estructural es que Argentina ya no depende exclusivamente del costo del crudo: también se beneficia por venderlo.

Según Gustavo Araujo, de Criteria, un Brent elevado mejora las perspectivas de ingresos, generación de caja y rentabilidad de las compañías vinculadas a Vaca Muerta, al tiempo que refuerza las expectativas de inversión.

El mercado ya empezó a reflejar esa lógica. En las últimas ruedas mejoraron las cotizaciones de empresas como YPF y Vista Energy, una de las petroleras más expuestas al precio internacional porque concentra gran parte de su negocio en la producción de crudo para exportación.

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Eric Ritondale, economista jefe de Puente, coincide en que el impacto es especialmente positivo para las compañías con mayor exposición al upstream, aunque advierte que el beneficio no es uniforme: depende del mix de producción, la estructura de costos y el peso de las exportaciones de cada empresa.

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La mejora no responde únicamente al precio internacional. También llega con una producción que sigue marcando máximos históricos.

Un informe de One618 mostró que siete de las principales petroleras que operan en Argentina —responsables de aproximadamente el 67% de la producción nacional— elevaron su extracción de petróleo un 14% interanual durante el segundo trimestre, hasta alcanzar 620.000 barriles diarios.

Si se incorpora también el gas, la producción consolidada llegó a 1,27 millones de barriles equivalentes diarios.

El salto en la rentabilidad fue todavía mayor. El Ebitda conjunto de esas compañías creció 112% respecto del mismo período del año anterior, mientras la deuda permaneció prácticamente estable.

Ese mejor desempeño redujo el apalancamiento del sector y fortaleció su capacidad para financiar nuevas inversiones.

Más dólares para la economía

El petróleo caro también mejora una variable que obsesiona al Palacio de Hacienda: la generación de divisas.

Distintas estimaciones calculan que un Brent sostenido en niveles elevados puede aportar entre u$s 6000 y u$s 7000 millones adicionales al superávit energético de 2026.

Cada diez dólares extra en el precio del barril representan entre u$s 1300 millones y u$s 1700 millones más de exportaciones argentinas, según cálculos del consultor Roberto Brandt.

Esa es la contracara del problema inflacionario. Mientras el consumidor enfrenta el riesgo de combustibles más caros, el Estado gana oxígeno externo gracias a una balanza energética cada vez más robusta.

En paralelo, el Gobierno profundizó la apertura del sector con la Resolución 166/2026, que simplificó el régimen de exportaciones de petróleo y eliminó la obligación de ofrecer previamente la producción al mercado interno.