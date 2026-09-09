El ministro de Justicia bonaerense busca avanzar con 200 pliegos judiciales, en medio de la demora de Kicillof

El ministro de Justicia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, anunció que el gobierno bonaerense enviará al Senado 200 pliegos de designación de jueces, fiscales y defensores de toda la provincia, en medio del ruido político y los reclamos desde sectores del peronismo y la Justicia al gobernador Axel Kicillof por la demora en cubrir unas 440 vacantes en total.

Se trata de designaciones que cuentan con el acuerdo de todos los sectores del peronismo y la oposición para cubrir cargos en todos los departamentos judiciales, y por las que presiona el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres . En el Poder Judicial provincial hablan de una situación cada vez más crítica por las demoras en el tratamiento de pliegos por parte del Senado bonaerense.

El ministro -que responde políticamente a Cristina Fernández de Kirchner - habló el viernes pasado en el Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial realizado en Mercedes . "Esperamos poder estar concretando unas 200 vacantes que estamos terminando de trabajar", dijo Mena, en un foro en el que la demora en la cobertura de vacantres estuvo muy presente.

La respuesta de Carlos Bianco

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue consultado el lunes por las declaraciones de Vannelli en su habitual conferencia de prensa semanal. Repitió la misma fórmula que usa desde mayo, cuando la Corte reclamó por primera vez en público la cobertura de sus vacantes: que el envío de pliegos es una potestad exclusiva del gobernador, que la definirá según "los criterios de oportunidad y mérito".

En el peronismo bonaerense señalan que, del total de pliegos pendientes en toda la Justicia bonaerense, unos 440, hay entre 150 y 200 ya tienen acuerdo cerrado entre todos los partidos, todos los departamentos judiciales y todos los intendentes, con las ternas ya armadas. Sólo resta, sostienen, que el gobernador los firme y los envíe al Senado.

La lectura en el peronismo es que Kicillof guarda la firma de los pliegos como la última gran carta de una negociación política más amplia, ligada al reparto de poder judicial rumbo a 2027. Según esa hipótesis, la definición recién llegaría entre fin de este año y principios del próximo. Cerca del gobernador creen que no están "dadas las condiciones políticas" por ahora para negociar los cargos en la Corte.

La comisión de Acuerdos del Senado, paso obligado para cualquier designación judicial, está paralizada desde principios de año. Después de la pelea por la presidencia, que terminó quedando en manos de La Cámpora, el cuerpo no tuvo ni una sola reunión en todo 2026. "¿Para qué nos vamos a reunir si no hay expedientes que tratar?", dicen en el Senado algunos de sus integrantes.

Lo cierto es que las últimas designaciones judiciales ocurrieron en 2025. El año pasado, se oficializaron 234 nombramientos de jueces, fiscales y defensores en dos tandas: 131 en mayo y 93 en junio. Desde entonces, la agenda está paralizada en medio de los ruidos por la interna del peronismo y los tironeos entre el sector de Axel Kicillof, el kirchnerismo y el massismo.