Las petroleras medianas de Estados Unidos aterrizan en Vaca Muerta

Menos del 14% de la superficie total de la formación geológica Vaca Muerta está en desarrollo intensivo y sus pozos son más productivos que en el Permian, el yacimiento de petróleo y gas no convencional más importante del mundo. Ambos datos posicionaron a la roca neuquina en el mapa de las petroleras medianas de Estados Unidos que buscan nuevas oportunidades.

El primer petrolero estadounidense, independiente de las grandes corporaciones, que llegó a Vaca Muerta fue Harold Hamm, exasesor de Donald Trump y pionero de la técnica de la fracturación hidráulica que permite extraer gas natural y petróleo atrapados en el interior de la roca ubicada a 3000 metros de profundidad.

Hamm no dudó. En septiembre de 2025, se reunió con Javier Milei y a menos de un año del encuentro, su compañía, Continental Resources , es un jugador importante de la industria energética argentina y sigue en expansión.

“La oportunidad del recurso en Vaca Muerta apenas está comenzando", dijo Doug Lawler , ceo de Continental durante un encuentro de ejecutivos petroleros en Houston . El ejecutivo advirtió que “el vacío en la oferta global será cubierto y compensado en gran medida por Argentina, y en Estados Unidos, hay yacimiento de shale que ya alcanzaron su pico de producción”.

La segunda compañía mediana de Estados Unidos que ya pisó Neuquén es la texana Brigham Exploration LLC —fundada y presidida por Bud Brigham —, cuyos representantes ya se reunieron con el gobernador Rolando Figueroa . Además compraron un pliego de la última licitación que se realizó para ofertar nuevos bloques para explotar que realizó la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén ( GyP ).

El gobernador Rolando Figueroa se reunió con representantes de la empresa norteamericana Brigham Exploration

Un vocero de Figueroa le aseguró a Letra E que "todos los días hay consultas, pedidos de informes e intercambio de información con petroleras medianas que buscan oportunidades en Vaca Muerta".

En diálogo con este medio, Daniel Dreizzen, titular de la consultora Aleph Energy, explicó que “las petroleras independientes de Estados Unidos ven en Vaca Muerta un potencial enorme, pueden llegar más, pero todavía tienen bastante hidrocarburo no convencional en Permian y van a llegar a Argentina a medida que vean la posibilidad de ganar dinero”.

Dreizzen detalló que “son empresas casi todas manejadas por sus dueños. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es una muy buena señal para el desarrollo de Vaca Muerta, que siempre creció en cámara lenta, pero ahora se aceleró y hay que ver a qué velocidad va a seguir”.

El arribo de Hamm a Vaca Muerta en tres pasos

Continental Resources es un importante productor privado de petróleo y gas natural, produce 500.000 barriles de petróleo por día y opera más de 5200 pozos. En Vaca Muerta avanzó en tres movimientos:

El último fue la asociación al 50% con la petrolera Phoenix , que es la empresa que controla Mercuria Energy Group , una de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo que preside el suizo Daniel Jaeggi , que también es socio de José Luis Manzano en Phoenix.

, que es la empresa que controla , una de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo que preside el suizo , que también es socio de en Phoenix. La sociedad de Hamm con la empresa de Manzano anunció una inversión de u$s 4000 millones para elevar la producción de Phoenix desde unos 28.000 barriles diarios a más de 100.000. En la última licitación de bloques, la alianza Phoenix-Continental presentó propuestas por seis de las ocho áreas que recibieron ofertas.

presentó propuestas por seis de las ocho áreas que recibieron ofertas. Anteriormente firmó un acuerdo con Pan American Energy ( PAE ) para acelerar el desarrollo de cuatro bloques de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Continental adquirió el 20% de la participación de PAE en las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa, en Neuquén, y Loma Guadalosa, en Río Negro. PAE continuó como socio mayoritario y operador de todos los bloques.

( ) para acelerar el desarrollo de cuatro bloques de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Continental adquirió el 20% de la participación de PAE en las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa, en Neuquén, y Loma Guadalosa, en Río Negro. PAE continuó como socio mayoritario y operador de todos los bloques. El arribo a Vaca Muerta lo concretó con la compra de la propiedad del 90% del yacimiento Los Toldos II Oeste a Pluspetrol, de la familia Rey, y el otro 10% quedó en manos de GyP.

Todos miran al sur

“Hay empresas estadounidenses que mapean en el mundo cada uno de los recursos no convencionales donde aterrizar y hacer negocios, y Vaca Muerta encabeza ese listado porque tiene un modelo de desarrollo consolidado, con mayor velocidad de perforación de pozos y mayor productividad que en el Permian”, explicó a Letra E un asesor del sector petrolero que trabaja en Añelo.

Los pozos de Vaca Muerta son más productivos que en el Permian, el yacimiento de petróleo y gas no convencional más importante del mundo

“Vaca Muerta es una formación de ciclo corto, podés invertir y en 100 días estás vendiendo la producción”, agregó.

El modelo de petrolera independiente en Argentina lo representa Vista, la compañía de Miguel Galuccio. Se trata de empresas ágiles con capacidad de crecer rápido, en contraposición con las majors, cuyas decisiones pasan por casas matrices y llevan meses para resolverse. Operadores de bajo costo con una estrategia agresiva. Phoenix, ahora asociada a Hamm, replicó ese modelo independiente.

Vaca Muerta comenzó a destrabar su principal cuello de botella, la infraestructura de transporte de los hidrocarburos. En 2027 estará operativo el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), de 437 kilómetros, que conecta la localidad rionegrina de Allen con Punta Colorada, también en Río Negro.

Esa tubería permitirá evacuar 180.000 barriles diarios de petróleo en el inicio, y con ampliaciones puede llevar a 700.000 barriles. Es una inversión de u$s 3000 millones que realiza el consorcio que integran YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol.

El RIGI garantiza condiciones a 30 años

También avanzan los dos proyectos para transformar el gas de Vaca Muerta en GNL y exportarlo al mundo: el Gasoducto San Matías, que impulsa el consorcio Southern Energy (SESA), que conforman PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

Y el megaproyecto de GNL de YPF en sociedad con la italiana Eni y XRG, la firma internacional de inversiones energéticas de ADNOC, que es la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi.

Todos estos proyectos están inscriptos en el RIGI, que establece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, junto con exenciones y beneficios impositivos para iniciativas que superen determinados umbrales de inversión.