Javier Milei ningunea a Melella y se corta solo para avanzar sobre la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

Gustavo Melella pidió participar en el debate sobre la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Javier Milei anunció las obras y las activa en soledad.

La Casa Rosada prepara un desembarco en Ushuaia para avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego , una obra que comenzó durante la gestión de Alberto Fernández y que lleva más de dos años paralizada por Javier Milei . Pablo Quirno y Carlos Presti aterrizarán este viernes en la capital fueguina. Ningún funcionario fueguino fue invitado.

La actividad se desarrollará durante toda la mañana del viernes 11 de septiembre e incluirá una visita a la actual Base Naval de Ushuaia y una posterior recorrida por el predio donde estará instalado el obrador, con el objetivo de acelerar la construcción de la Base Naval Integrada.

Según pudo saber Letra P , de la jornada participarán únicamente funcionarios nacionales, entre ellos el canciller y el ministro de Defensa, además de diputados y senadores de La Libertad Avanza . El dato político es la ausencia de la provincia, pese al pedido explícito del gobernador Gustavo Melella para formar parte de la discusión y de la puesta en marcha de un proyecto que Tierra del Fuego lleva en cartera desde hace más de cuatro años.

La visita de Quirno y Presti a Ushuaia fue anunciada por el propio libertario el pasado lunes durante la reunión de gabinete en la que se analizaron los resultados de la cadena nacional de Milei. Tras ese encuentro, se decidió sentar a ambos ministros a la mesa política de la gestión. La jornada tendrá un carácter casi protocolar. Habrá una recorrida por la actual Base Naval de Ushuaia y posterior traslado al predio donde se continuará la construcción de la Base Integrada. No está prevista una conferencia de prensa ni la participación de funcionarios provinciales.

La decisión de la Casa Rosada de avanzar sin la provincia agrega un componente político a una obra que, por su ubicación estratégica, excede largamente la discusión presupuestaria o militar. El gobierno nacional busca capitalizar el impacto político de las medidas anunciadas en torno a la cuestión Malvinas y mostrar actividad concreta. Lo hará sin la participación del gobierno fueguino, pese a que la administración de Melella reclama desde hace años una mayor intervención en las políticas vinculadas con el Atlántico Sur y las Islas.

2022. El Ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el gobernador fueguino Gustavo Melella cuando se colocó la piedra fundacional de la Base Naval Integrada.

La apuesta de Milei por Malvinas

Como dio cuenta Letra P, el jefe de Estado anunció el jueves la firma de un decreto con el que aumentó el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para combatir la explotación hidrocarburífera ilegal en las Malvinas. En ese mismo paquete de anuncios quedó incluida la construcción de una base militar en Tierra del Fuego y el envío de un proyecto para endurecer las penas previstas en la Ley 26.659.

Esa norma prohíbe y castiga a las empresas que buscan o extraen petróleo y gas en la plataforma continental argentina sin permiso oficial, alcanzando de manera directa la zona de las Islas Malvinas. La ley fue sancionada durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Para el gobierno nacional, el conjunto de iniciativas constituyó un “éxito rotundo” en términos de comunicación. De ahí que Milei haya colocado la cadena nacional como el tema principal de la reunión de gabinete del lunes.

Ahora, la Casa Rosada busca traducir ese impacto comunicacional en imágenes concretas: ministros nacionales en Ushuaia, recorridas militares y el relanzamiento de una obra que tiene un fuerte componente estratégico en materia de defensa y soberanía.

Gustavo Melella pide entrar en la discusión

Mientras el mileísmo prepara el desembarco, Tierra del Fuego quedó afuera de la agenda oficial. “Hasta ahora ningún área de la Nación tomó contacto con algún área provincial. Nos enteramos por los medios. Por ende no hay pautada a hoy un encuentro con el gobernador”, precisaron a este medio desde gobierno provincial.

El dato significa un revés al posicionamiento que Melella hizo público después de la cadena nacional de Milei. El gobernador advirtió que cualquier política sobre las Islas y el Atlántico Sur debe contemplar necesariamente a Tierra del Fuego, por su condición de provincia que comprende en su territorio a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas.



Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso… — Gustavo Melella (@gustavomelella) September 4, 2026

“No puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego. Por eso solicitaremos formalmente una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva de nuestra Provincia en cada decisión que se adopte sobre las Islas y el Atlántico Sur”, sostuvo el mandatario fueguino. Melella también buscó marcar una diferencia entre los anuncios presidenciales y la necesidad de convertirlos en una política sostenida en el tiempo.

“Este cambio de posición es algo que Tierra del Fuego viene reclamando desde hace años. Ahora debemos transformar los anuncios en decisiones, presupuesto, plazos y una política de Estado sostenida, con la voz y la participación de los fueguinos y fueguinas. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes son parte indivisible de nuestro territorio”, añadió.

Por ahora, sin embargo, la respuesta de la Casa Rosada parece ir en sentido contrario al reclamo. Milei acelera la obra, desembarca con sus ministros en Ushuaia y se reserva para Nación la foto de la puesta en marcha, mientras ningunea al gobierno fueguino en una discusión que la Provincia considera propia y estratégica.