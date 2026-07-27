Kristalina Georgieva respaldó la macro de Toto Caputo, pero advirtió que el crecimiento aún no derrama

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, respaldó la macro de Toto Caputo, pero reconoció que la economía no derrama.

La titular del FMI , Kristalina Georgieva , respaldó este lunes el rumbo de la gestión de Javier Milei y Toto Caputo , aunque advirtió que la estabilización todavía no mejora la situación de amplios sectores de la economía real. Destacó el avance macroeconómico, pero pidió acelerar reformas para ampliar sus beneficios.

Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Economía , Georgieva elogió la consolidación fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de la confianza de los mercados. También señaló que el crecimiento se apoya en actividades como Vaca Muerta, la minería y el agro, mientras la construcción, los servicios y buena parte de las pymes continúan rezagados.

La titular del FMI reconoció que los sectores que actualmente impulsan la actividad todavía no generan un efecto derrame suficiente sobre el empleo y el consumo. Si bien sostuvo que la Argentina se encuentra "en una posición mucho más sólida" que años atrás, instó al Gobierno a concentrar las próximas reformas en las actividades que aún no logran acompañar la recuperación.

Durante la presentación en el Palacio de Hacienda, Georgieva sostuvo que la recuperación " se concentra en el petróleo, gas, actividad minera y el campo" , sectores favorecidos por la inversión y la mejora del clima financiero.

Consultada sobre las actividades que todavía muestran caídas, fue explícita: "Es más difícil quizás elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística. Por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas, y también en términos del respaldo dentro de la capacidad fiscal limitada que puede brindar el Gobierno, tiene que estar allí, dirigirse a esos sectores".

Como dije en la conferencia, un privilegio y un honor recibir tu visita a nuestro país, estimada @KGeorgieva https://t.co/NdwMdLwiOJ

Para el FMI, el éxito del programa requiere evitar un colapso en la base tributaria provocado por el deterioro del trabajo privado registrado. Por eso, la directora del organismo enfatizó el rol de las pequeñas y medianas empresas.

“Me interesa en particular, y estoy mirando, qué es lo que se está haciendo para las pymes. Son las que crean la mayor cantidad de puestos de trabajo. ¿Cómo podemos hacer para que el empleo se haga formal?”, planteó.

El empleo, la informalidad y el mercado de crédito

El mensaje del Fondo coincidió con el diagnóstico que el propio organismo viene realizando sobre la economía argentina, y es que la estabilización macro no garantiza por sí sola una recuperación homogénea del empleo y los ingresos.

En esa línea, Georgieva advirtió que "el mercado laboral no es suficientemente vibrante, más allá de los sectores que están entregando un gran crecimiento", y volvió a respaldar una agenda de reformas estructurales orientadas a fomentar el empleo formal.

Entre las prioridades mencionó el desarrollo del crédito bancario, la expansión del mercado hipotecario, la inversión en infraestructura y la continuidad del proceso de desregulación económica.

"No existen prácticamente las hipotecas, pero este es un instrumento que puede ayudar a elevar la construcción y también a hacer participar más a los consumidores en la economía", sostuvo.

También reclamó acelerar las inversiones en infraestructura. "La construcción de carreteras es importante para conectar la economía de una mejor manera y, de nuevo, para impulsar la construcción, donde vimos algún tipo de estancamiento", señaló.

Respaldo al programa económico y sin nuevos desembolsos

Más allá de las advertencias sobre la economía real, Georgieva volvió a ofrecer un fuerte respaldo político al programa de Milei y Caputo. "Argentina está en una posición mucho más sólida, y este es el resultado de un trabajo mucho más arduo del Gobierno", afirmó.

En esa línea, remarcó que “el déficit primario cambió a superávit primario, la inflación ha disminuido del 210% a un aproximado del 30% hoy en día y la confianza del mercado ha regresado”.

Incluso descartó la necesidad de negociar un nuevo programa financiero con el organismo. “No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional del Fondo. Vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo obtener y asegurar la viabilidad de Argentina a lo largo del 2027”, aseguró.

Y sostuvo que el país avanza hacia una situación en la que dejará de depender de la asistencia del FMI. "Estamos en el buen camino para que Argentina se una al club de los mercados emergentes que han pedido prestado del Fondo, recuperaron sus economías y luego dejaron de pedir prestado", pronosticó Georgieva.

Sobre la acumulación de reservas, agregó una frase que despertó atención en el mercado al dirigirse al presidente del Banco Central, Santiago Bausili: "No me preocupa que Argentina no tenga el dinero para pagar. Veo el Banco Central aquí presente. Sigan comprando".

Agenda en Buenos Aires: gabinete, cena y viaje a Vaca Muerta

La comitiva del Fondo esta integrada por figuras del esquema técnico del organismo como Andreas Bauer (jefe de Gabinete), Nigel Chalk (director del Hemisferio Occidental), Luis Cubeddu (subdirector) y Joyce Wong (jefa de Misión para Argentina).

Tras la rueda de prensa, Georgieva y Caputo se trasladaron a la Casa Rosada, donde la funcionaria fue recibida por el Presidente en el contexto de una reunión ampliada con integrantes del gabinete nacional para monitorear las metas del programa.

De acuerdo con proyecciones como las del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el primer semestre cerró con un superávit primario de $6,3 billones, ubicándose levemente por debajo de la meta recalculada con el organismo ($6,9 billones).

La actividad de la titular del FMI continua esta noche con una "cena privada junto a representantes del sector empresarial, financiero y productivo", según comentaron fuentes del organismo.

En tanto, para la jornada del martes está programado su traslado a la provincia de Neuquén, donde recorrerá los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, el corazón del enclave energético que actualmente lidera los índices de inversión en el país.