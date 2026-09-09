Endeudamiento y discapacidad: Karina Milei no pudo torcer a los gobernadores y aceptó negociar leyes

El Gobierno sufrió un duro traspié en la Cámara de Diputados : después de una semana de fuertes presiones de Karina Milei sobre los gobernadores aliados, La Libertad Avanza (LLA) no pudo impedir la sesión convocada por la oposición para tratar proyectos sobre endeudamiento familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad.

Como anticipó Letra P , la hermana del Presidente presionó a cinco mandatarios: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Ninguno ayudó al Gobierno a bloquear la sesión, que el propio oficialismo avaló para disimular la derrota.

Sin chances de impedir el cuórum, LLA ayudó a abrir la sesión con un puñado de diputados. La sesión comenzó seis minutos después de la hora de la convocatoria, cuando legisladores de todos los bloques estaban desparramados por el recinto.

Luego, el oficialismo impidió el tratamiento sobre tablas, que requería mayoría especial, pero, sin capacidad de evitar una votación en el recinto, habilitó la convocatoria a los dos plenarios de comisiones. Las citaciones fueron avaladas por unanimidad. De esta manera, Javier Milei deberá negociar con la oposición un texto de consenso.

Hubo cuórum en Diputados y los bloques debatirán sobre la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar https://t.co/gwj84ZkoRs pic.twitter.com/Bux2HgKxGP

Con el apoyo de todo el recinto, fue convocado un plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto para el 16 de septiembre. Habrá otro el 23 para dictaminar el proyecto de Juan Marino (Unión por la Patria), que prorroga por un año la emergencia al sector. Los voceros de LLA aseguran que habrá una propuesta para consensuar con la oposición, pero la discusión no será fácil. "Para nosotros la emergencia está cumplida", sostuvo Silvana Giudici , de LLA.

Las iniciativas sobre endeudamiento familiar se debatirán en una reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, Usuarios y Consumidor. Habrá una informativa el 22 y otra para dictaminar, el 29. En el Gobierno prometen medidas desde el Poder Ejecutivo para paliar la crisis. Hay 50 expedientes, pero no serán tenidos en cuenta los que tengan costo fiscal.

Karina Milei, sin votos

LLA había bajado los brazos en la noche del martes, después de una dura reunión con los bloques aliados. Este miércoles intentó bajarle el precio a la derrota y celebró haber evitado que la oposición muestre una mayoría, en momentos en que Javier Milei intenta recuperar la agenda con temas de unidad, como el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

“El oficialismo ganó la discusión del reglamento. Se votó el cronograma de comisiones de la forma en que se había planteado el 2 de septiembre”, señaló en un comunicado el bloque que conduce Gabriel Bornoroni. Festejaron además que los plenarios por morosidad no tomarán en cuenta las iniciativas con costo fiscal, porque fueron girados a la comisión de Presupuesto y no fue incluida en los plenarios.

“La Libertad Avanza controla las comisiones, por lo que controlará los dictámenes”, prometió la bancada. Fue una invitación a los aliados para negociar. Es que, si bien cualquier diputado puede presentar un dictamen, sólo son válidos si la mitad más uno de los miembros presenta uno. El plan de LLA será reunir una mayoría para influir en los textos finales.

Pablo Juliano (Provincias Unidas) se encargó de las gestiones entre la oposición y fue el artífice de descartar proyectos con gasto público. “Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política, podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos”, celebró el diputado radical.

La pelea más difícil

En cuanto a discapacidad, LLA insistió en el comunicado que “la emergencia está cumplida” y prometió trabajar “en un dictamen para garantizar las prestaciones de la mejor forma posible y de forma permanente”.

No será fácil una negociación. Las organizaciones del sector se concentraron al mediodía en la plaza del Congreso y Marino anticipó los reclamos: “Según los datos oficiales, se iniciaron 90.700 trámites para dar de alta a pensiones y sólo se aceptaron 10.700. El jefe de Gabinete nos dijo en abril que tienen una deuda de 70 mil millones con los prestadores. Durante 2025 subejecutaron el presupuesto para incluir salud. Los transportistas no tienen actualizados los costos”, enumeró el diputado de Unión por la Patria (UP).

El diputado Eduardo Valdés, de UP, rechazó discutir otra ley de discapacidad y pidió cumplir las normas vigentes. “Renovemos la emergencia y luego discutamos otros temas”, propuso.

Los gobernadores enfrentados

La discusión comenzó a irritar a los aliados más cercanos al Gobierno. Durante la exposición que se dio en comisiones, el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, reconoció la deuda y no puso fecha de pago. La bronca creció luego de una reunión de este martes entre funcionarios de esa dependencia y diputados aliados. Los emisarios del Poder Ejecutivo no supieron dar respuestas a las demandas.

Después de ese encuentro, el PRO exigió en un comunicado pagar las deudas por las compensaciones, uno de los capítulos de la emergencia que no se cumplió. Los miembros de la UCR, que no dieron cuórum, advirtieron al oficialismo que no votarán una vez más en contra de la discapacidad. Tampoco colaborarán con Milei en este tema Producción y Trabajo (San Juan) y el santacruceño José Garrido.

El Gobierno tiene la chance de blindar un veto presidencial con su propio bloque de Diputados, aunque prefiere no llegar a esa situación. No será fácil, porque los gobernadores aliados decidieron darle la espalda a Milei en temas impopulares.