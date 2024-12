Reforma constitucional: Omar Perotti cedió, el piso electoral será de 2,5% y Unidos tendría 37 votos

El piso alto era una exigencia de Perotti , pero le complicaba a Unidos su acuerdo con el Frente Amplio por la Soberanía : la bancada progresista, de tres escaños, aportaría dos votos afirmativos - Claudia Balagué y Palo Oliver - pero solicitaba que no haya piso o, al menos, bajarlo.

La razón detrás de ese requerimiento es que la principal carta electoral del espacio, Carlos del Frade, no sólo votará en contra de la reforma sino que no será candidato a convencional constituyente. Ese lugar lo ocupará Balagué, que no cuenta con tanto conocimiento en el electorado y, por lo tanto, le costará más superar el filtro.