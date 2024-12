Reforma constitucional en Santa Fe: el peronismo cristaliza su grieta, pero no sancionará a Omar Perotti

La foto de la anteúltima reunión del peronismo de Santa Fe para discutir la reforma constitucional: la postura es en contra

El peronismo volvió a encontrarse este lunes para intentar la utopía de un posicionamiento único de cara a la reforma constitucional de Santa Fe, pero no logró más que cristalizar su grieta entre Omar Perotti y el resto de las tribus. Institucionalmente, el PJ se mantuvo en contra de la enmienda, pero descartó sancionar a quienes apoyen la iniciativa.

“La postura es negativa hasta que seamos institucionalmente convocados”, dijo el presidente del Partido Justicialista, Guillermo Cornaglia, al terminar el encuentro. La postura va en línea no solo con lo que el peronismo había resuelto la semana pasada, sino también con la insatisfacción que transmitió el propio Cornaglia el miércoles pasado, cuando se reunión con el presidente de la UCR, Felipe Michlig; el secretario general del socialismo, Joaquín Blanco; y la presidenta del PRO, la vicegobernadora Gisela Scaglia.

Las sanciones, descartadas en el peronismo El detalle es que, a diferencia de la ocasión anterior, el peronismo esta vez descartó sancionar a aquellos que adopten una postura reformista. “Quedan las heridas y después nos terminamos necesitando entre todos”, fue, palabras más palabras menos, el razonamiento para descartar la posibilidad.

No fue una definición unánime: fuentes presentes aseguran que los emisarios de La Cámpora solicitaron que quienes voten a favor no puedan ser candidatos del PJ -ni de ningún frente que integre- en las próximas elecciones. No es la primera vez: en la reunión anterior habían cruzado al perottismo por negociar con la Casa Gris, quienes respondieron señalando las tratativas sottovoce que hay en el Senado entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza por el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

La comitiva reducida de Omar Perotti El perottismo, único espacio que hasta ahora se sabe que votará a favor de la reforma, envió al encuentro al exministro de Trabajo, Juan Pusineri, y al diputado Walter Agosto. Es decir, un dirigente que no tiene voto porque no es legislador y otro que probablemente se aparte de lo que haga su espacio, dado que es la única voluntad que Perotti no puede asegurar. Más allá de eso, Pusineri llevó la voz cantante de su tribu, pidiendo libertad de acción en el encuentro.

@pfornero pic.twitter.com/OOjSXzKXYM — LETRA P (@Letra_P) December 1, 2024 Así las cosas, la fractura del peronismo entre reformistas y no reformistas quedó cristalizada, pero no parece tener entidad suficiente como para amilanar a la tribu de Perotti, que parece conformarse con la seguridad de que no haya sanciones. De hecho, mientras finalizaba la reunión y se definían los términos del comunicado, Celia Arena-una de las principales espadas legislativas del rafaelino, que no asistió a la reunión- dio una entrevista radial en la que sostuvo que “no es posible seguir demorando la reforma constitucional por una cuestión de mezquindad política”. El comunicado del peronismo de Santa Fe Tras el encuentro, el PJ emitió un comunicado en el que ratificó su negativa a acompañar la reforma constitucional “en los tiempos y en las condiciones que el oficialismo pretende imponer” porque “no ha existido el suficiente tiempo para el diálogo institucional que un debate de esta relevancia requiere”. Por eso, se emitió el mandato de “no acompañar con el voto la ley de necesidad de la reforma” y se empoderó a Cornaglia para que notifique lo resuelto a cada legislador peronista que accedió a su banca “producto de la legitimidad que el partido y la ciudadanía otorgan”. En la misiva dada a conocer tras el encuentro, el justicialismo pide que “antes de abordar cambios estructurales en nuestra Carta Magna de espaldas al pueblo y con el principal objetivo de garantizar la auto reelección del gobernador Maximiliano Pullaro”, se construya “un consenso social amplio que permita garantizar la estabilidad económica y social, respetando las urgencias de nuestro pueblo”. Esas urgencias, según sostienen, son “la grave situación económica y social”, con “los crecientes índices de pobreza y desempleo, a lo cual se suma la crítica situación de violencia e inseguridad”. Los senadores, en veremos El comunicado lleva la firma de todas las tribus que asistieron a la reunión, desde La Cámpora hasta el Frente Renovador, pasando por el Movimiento Evita, los alcaldes de Vamos Santa Fe y la Corriente+. Incluso, suscribieron el texto los dos emisarios del perottismo. También se destacan las firmas de cuatro de los cinco senadores que forman parte del bloque justicialista en el Senado: Armando Traferri, Osvaldo Sosa, Ruben Pirola y Alcides Calvo. Solo faltó la de Eduardo Rosconi, que sigue formando parte del bloque pero, como contó Letra P, se desafilió del Partido Justicialista. La novela probablemente continúe este lunes por la tarde, en la primera de las tres reuniones convocadas por la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja para discutir el texto del proyecto. En un gesto de apertura, el socialista Pablo Farías, que preside la comisión, convocó también a los senadores a que se sumen al encuentro. Sin embargo, de la reunión del PJ surgió la información que los representantes del peronismo en la cámara alta no asistirán. Sí darán el presente los miembros del bloque justicialista de la cámara baja, que tiene presencia mayoritaria perottista.

