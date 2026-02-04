Paritarias en Santa Fe: Maximiliano Pullaro y los gremios se preparan para un arranque de alto voltaje

Los gremios docentes de Santa Fe a cada lado y funcionarios de Maximiliano Pullaro en la cabeza de la mesa.

Las paritarias en Santa Fe prometen primeros encuentros picantes. Según anticiparon a Letra P , el gobierno de Maximiliano Pullaro ultima detalles para convocar la próxima semana a los gremios estatales, docentes y de salud . La “recuperación del poder adquisitivo” estará en el centro de la escena entre los pedidos sindicales y la jugada del gobierno provincial para contener demandas.

Los docentes, tanto Amsafe como Sadop , sostuvieron un vínculo tenso prácticamente desde el inicio de la gestión de Unidos , con dardos mutuos desde lo discursivo y negativas para aprobar las propuestas paritarias . En esa tónica anduvieron los gremios de salud. Los estatales, en cambio, cosecharon un diálogo más “pacífico” que los llevó a no tener chispazos políticos y fueron la llave para destrabar algunas discusiones.

“Vamos a pedir una recomposición salarial que implique una cláusula de actualización o cláusula gatillo. No puede ser que los incrementos salariales, como está sucediendo hasta ahora, queden por debajo de la inflación”, le dijo a Letra P Rodrigo Alonso , secretario general de Amsafe . Lo que plantean en el gremio de docentes públicos sigue la línea de lo que manifiestan en Sadop, pero también en ATE y UPCN.

Hace algunos días el gobernador de Santa Fe opinó sobre el tema paritarias y reconoció que la situación es compleja, pero que la gestión intentaría hacer un esfuerzo "para recomponer los salarios de docentes y de todos los empleados públicos de acuerdo a los niveles de inflación".

En ese sentido, el radical recordó que cuando la suba del IPC superó los acuerdos “se hizo una recomposición unilateral fuera del marco paritario, cumpliendo la palabra”.

La pérdida del poder adquisito

En los gremios creen que esa recuperación de la que habla el mandatario santafesino no fue tal y que será determinante para iniciar las negociaciones de este año ver qué propone el Ejecutivo. “Perdimos un 33% desde que asumió este gobierno provincial, por lo tanto es necesario la recomposición salarial”, insistió Alonso.

goity pullaro.jpeg El ministro de Educación José Goity y el gobernador Maximiliano Pullaro.

En la Casa Gris afirman que no hay que dejar de mirar el contexto de crisis en el que está inmerso el país y que se presentan situaciones que exceden a la provincia. Hasta el momento no está definido qué tipo de oferta será. En el gobierno siempre hablaron de que lo mejor es lograr un acuerdo lo más extenso posible. El último fue semestral. ¿Habrá chances de que se repita o podría volver a ser cuatrimestral o trimestral? Seguramente, como ya es costumbre, la primera reunión sea sólo una charla y en la segunda se pondrá sobre la mesa alguna oferta.

El inicio de clases, caballito de batalla de Maximiliano Pullaro

“Las clases van a comenzar en tiempo y forma, como el año pasado. Después de 14 años, en 2025 comenzamos sin paros”, lanzó el gobernador hace algunas semanas. No están dispuestos a negociar eso y una de las herramientas que encontraron para sacarle poder de fuego a los gremios fue el programa de Asistencia Perfecta. Los gremios lo tildan de “presentismo” y piden que se termine con eso, mientras en el gobierno rechazan esa postura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobSantaFe/status/2018756996863066376&partner=&hide_thread=false #AsistenciaPerfecta ampliamos el reconocimiento al esfuerzo docente



El viernes 13 de febrero se abonará un reconocimiento especial a docentes que sostuvieron la continuidad pedagógica en las aulas.



En 2023, solo 8.898 docentes registraban hasta 2 inasistencias, hoy esa cifra… pic.twitter.com/WAOpUkoLbZ — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) February 3, 2026

Más allá de los salarios, los gremios de la educación llevarán otros pedidos a la mesa paritaria: que los jubilados perciban el aumento de manera automática y no a los 60 días, suspensión del aporte solidario y los descuentos por día de paro, y convocatoria a concurso de titularización de cargos. Por otra parte, aseveran que hay complicaciones para la solicitud de las licencias médicas y con la obra social IAPOS.