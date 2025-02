Santa Fe: gobierno y docentes arrancan las paritarias con la guardia alta, pero apuntan a un acuerdo largo

No obstante, en el sindicalismo ponen sobre la mesa una cifra a su entender no saldada: la pérdida del poder adquisitivo de 2024. En el sindicato de docentes privados, SADOP , calculan “entre 15 y 20 puntos”, mientras que en Amsafe señalan que esa cifra está por encima. "En los números, es más de un 30%", afirman en la organización que nuclea a docentes de escuelas públicas, que días atrás emitieron un duro comunicado de la seccional de Rosario , históricamente de las más combativas , llamando al gobierno "insensible y brutal", y acusando que la paritaria se transformó en "un teatro de operaciones".

Sobre este punto, en los sindicatos no soslayan que la discusión se dé “en un inicio de clases por primera vez en 20 años con presentismo”. “Es un escenario atípico”, analizan, al tiempo de no descartar medidas de fuerza en caso de que la oferta no satisfaga. “Eso no depende del gobierno”, aclaran, sobre la decisión que tomarán en asamblea luego de recibir la propuesta oficial formalmente.