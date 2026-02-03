Guillermo de Rivas pone a punto la capital alterna de Córdoba para no complicarle el '27 a Martín Llaryora

Guillermo De Rivas mostró la hoja de ruta de su gestión frente Río Cuarto para 2026.

El intendente Guillermo De Rivas empezó a mostrar algunas de las cartas que jugará en 2026 para acercarse al electorado de Río Cuarto , en la antesala de la disputa por la gobernación de Córdoba . En su discurso ante el Concejo Deliberante , prometió obra pública y bacheo, alivio fiscal, seguridad y la continuidad de la ayuda social.

Un día después de que el gobernador Martín Llaryora diera la señal de largada con un mensaje cargado de tono electoral, el intendente de la capital alterna optó por correrse de la confrontación y concentrarse en el plan de gestión para este período.

En ese marco, anunció obras viales clave para mejorar la conexión con la Universidad , intervenciones que modificarán la fisonomía y el tránsito en Banda Norte , el segundo circuito electoral más poblado de la ciudad, por donde circulan a diario miles de estudiantes y trabajadores de clase media.

También se hizo eco del malestar y los reclamos de los automovilistas, prometió un plan de reparación para que las calles pavimentadas vuelvan a estar en condiciones y más cuadras de asfalto para las que hoy son de tierra. Dentro del apartado de infraestructura vial, también adelantó que terminarán las mejoras que cambiarán la cara al acceso sur de la ciudad por avenida Sabattini.

En materia fiscal, De Rivas defendió la suba de tasas municipales, pese a reconocer que fue una decisión “difícil” y que los cedulones recargados generaron fuerte enojo entre los vecinos. Según explicó, sin ese ajuste el municipio no podría garantizar los servicios mínimos.

En ese rubro apareció una novedad política: un programa de alivio fiscal destinado tanto a empresas como a familias. El esquema contempla incentivos para la radicación de industrias, asistencia a instituciones deportivas y sociales y beneficios para quienes estén construyendo su vivienda. Un gesto que dentro del oficialismo algunos venían reclamando desde hace tiempo.

de rivas sesiones 2026 Guillermo de Rivas brindó su discurso de apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de Río Cuarto

El intendente también apuntó contra el Gobierno nacional, al que acusó de no aportar soluciones pero sí de llevarse recursos vía impuestos, aunque evitó personalizar la crítica. Javier Milei mantiene una alta consideración en Río Cuarto y en el oficialismo creen que un ataque directo podría resultar contraproducente.

El "sincericidio" de Guillermo De Rivas

En el Gobierno local apelan a una palabra fuerte para definir el tono del mensaje del intendente ante el Concejo: “sincericidio”. Sostienen que decidió asumir el costo político de la suba de tributos, mostrar empatía frente al enojo social y explicar que no había mejores alternativas frente a los recortes del Gobierno nacional, que también impactan en la Provincia.

apertura de sesiones funcionarios rio cuarto Apertura de sesiones en Río Cuarto

Parafraseando a De Rivas, en el Ejecutivo remarcan que por cada tanque de nafta que se carga en la ciudad, “el 35% se lo lleva la Nación en impuestos y acá no vuelve nada”.

Las viejas demandas de Río Cuarto

Buena parte de los anuncios del inicio del año parlamentario apuntan a canalizar demandas concretas que el Ejecutivo municipal detecta entre los vecinos. La gestión cuenta con un área propia de estadísticas y cruza datos antes de definir políticas públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guillederivas/status/2018506851680133121&partner=&hide_thread=false Más calles pavimentadas y saneadas:

En 2026 ejecutaremos un plan ambicioso de infraestructura vial, articulando recursos del Municipio, la Provincia y el sector privado, bajo un modelo de esfuerzo compartido. — Guillermo De Rivas (@guillederivas) February 3, 2026

Ese relevamiento muestra una aprobación general de los servicios municipales -recolección de residuos, alumbrado y provisión de agua-, mientras que en la columna del debe aparecen con claridad el estado de las calles y los baches.

El cordobesismo de Martín Llaryora, con el desafío de mejorar

En clave política, el cordobesismo enfrenta en Río Cuarto el desafío de mejorar su desempeño electoral, luego de resultados adversos. La ajustada elección que consagró a Llaryora gobernador sigue fresca: en aquella oportunidad, la ciudad se inclinó por Luis Juez, que se impuso por una diferencia cercana a los siete puntos.

Más reciente aún, las legislativas de octubre confirmaron que Río Cuarto conserva un corazón libertario. Con el sello del "León" y un candidato poco conocido como Gonzalo Roca, La Libertad Avanza ganó la ciudad por más de diez puntos. El único circuito que escapó a la marea violeta fue barrio Alberdi, histórico bastión peronista.