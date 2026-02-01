La Legislatura de la Provincia de Córdoba realizará la ceremonia de apertura del 148° período ordinario de sesiones este domingo 1 de febrero a las 16, en el Cine Teatro Sporting de la ciudad de Laboulaye. En la ocasión, el gobernador Martín Llaryora ofrecerá su discurso inaugural ante el pleno legislativo.
Martín Llaryora anunció inversiones por US$100 millones para potenciar el sur provincial
El gobernador de Córdoba inició su discurso de apertura de sesiones con un repaso del plan de desarrollo territorial. Reconoció que se necesitarán varios años para llevarlo adelante. Anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que los próximos 10 años las aperturas se hagan en las ciudades del interior provincial.
Anticipó rebajas impositivas e inversiones por 100 millones de dólares para potenciar las inversiones en el arco norte y sur-sur de la provincia.