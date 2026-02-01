Martín Llaryora anunció inversiones por US$100 millones para potenciar el sur provincial

Live Blog Post

Bornorni, Juez y De Loredo se reunieron con el intendente de Laboulaye

El intendente de Laboulaye, Gino Chiapello, recibió en su oficina al jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, al senador Luis Juez, a los exdiputados radicales Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo, a la jefa del interbloque en la Legislatura, Alejandra Ferrero.

Participó del encuentro Gonzalo Roca, alfil del empresario estacionero que logró su banca en diputados después de vencer a la lista de Provincias Unidas en octubre de 2025. “Esta mesa de diálogo en Laboulaye es el punto inicial del fin del peronismo”, manifestó Chiapello quien ganó la intendencia con los colores de Juntos por el Cambio en 2023.

Como contó Letra P, la oposición también deberá pasar su prueba de unidad en el sur de Córdoba, donde Llaryora hablará en unos minutos y en medio de un clima de alta tensión con el juecismo por el vínculo con el Tribunal de Cuentas.