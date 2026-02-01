en vivo APERTURA DE SESIONES | CÓRDOBA

Martín Llaryora anunció inversiones por US$100 millones para potenciar el sur provincial

El gobernador dará su discurso ante el cuerpo legislativo en Laboulaye. La previa estuvo marcada por fuertes contrapuntos con la oposición por la seguridad.

Martín Llaryora ingresando al Cine  Teatro Sporting de la ciudad de Laboulaye

La Legislatura de la Provincia de Córdoba realizará la ceremonia de apertura del 148° período ordinario de sesiones este domingo 1 de febrero a las 16, en el Cine Teatro Sporting de la ciudad de Laboulaye. En la ocasión, el gobernador Martín Llaryora ofrecerá su discurso inaugural ante el pleno legislativo.

La medida da continuidad a la experiencia iniciada el año pasado en la ciudad de Deán Funes y consolida una modalidad que busca acercar el funcionamiento del Poder Legislativo a todo el territorio cordobés.

Martín Llaryora anunció inversiones por US$100 millones para potenciar el sur provincial

El gobernador de Córdoba inició su discurso de apertura de sesiones con un repaso del plan de desarrollo territorial. Reconoció que se necesitarán varios años para llevarlo adelante. Anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que los próximos 10 años las aperturas se hagan en las ciudades del interior provincial.

Anticipó rebajas impositivas e inversiones por 100 millones de dólares para potenciar las inversiones en el arco norte y sur-sur de la provincia.

Bornorni, Juez y De Loredo se reunieron con el intendente de Laboulaye

El intendente de Laboulaye, Gino Chiapello, recibió en su oficina al jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, al senador Luis Juez, a los exdiputados radicales Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo, a la jefa del interbloque en la Legislatura, Alejandra Ferrero.

Participó del encuentro Gonzalo Roca, alfil del empresario estacionero que logró su banca en diputados después de vencer a la lista de Provincias Unidas en octubre de 2025. “Esta mesa de diálogo en Laboulaye es el punto inicial del fin del peronismo”, manifestó Chiapello quien ganó la intendencia con los colores de Juntos por el Cambio en 2023.

Como contó Letra P, la oposición también deberá pasar su prueba de unidad en el sur de Córdoba, donde Llaryora hablará en unos minutos y en medio de un clima de alta tensión con el juecismo por el vínculo con el Tribunal de Cuentas.

Luis Juez, a dirigentes del Frente Cívico: “Es un gobierno en retirada, no nos van a amedrentar”

El senador Luis Juez y jefe del Frente Cívico de Córdoba hizo la previa con dirigentes de su partido del departamento Roque Sáenz Peña. Lanzó duras declaraciones contra el gobernador Martín Llaryora, en medio de la pelea por la compra fallida de drones para la Policía de Córdoba.

“Este es un gobierno en retirada, no nos van a amedrentar, vamos a seguir destapando la irrupción en Córdoba”, dijo Juez, escoltado por el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, y el jefe de la bancada juecista en la Legislatura, Walter Nostrala.

La previa de Martín Llaryora en Laboulaye

El gobernador de Córdoba se encuentra desde el sábado por la tarde en el sur provincial encabezando las actividades previas al inicio del 148° período legislativo. Tras participar el sábado por la noche de un fogón criollo, Martín Llaryora enfocó su agenda del domingo en salud, educación e infraestructura universitaria.

Entre los anuncios destacados en la antesala de su discurso, el mandatario confirmó la construcción de una nueva escuela secundaria técnica, supervisó los avances en la sede de la Universidad Provincial y el reequipamiento tecnológico para el Hospital Regional Ramón J. Cárcano.

Con estas señales de gestión federal, Llaryora busca marcar el terreno antes de enfrentar a la Unicameral en la sesión que comenzará a las 16.

Qué dirá Llaryora en el discurso de apertura de sesiones legislativas

El gobernador de Córdoba brindará un mensaje enfocado en la gestión. Tomará distancia de Javier Milei apalancado en la defensa del interior productivo.

En esta nota, todos los detalles.

La apertura de sesiones de Martín Llaryora también será una prueba para Bornoroni, Juez y De Loredo

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dará su mensaje de apertura de sesiones de la Legislatura y con él dejará trazados los vectores del año que será clave la búsqueda de su reelección, presumiblemente en el primer cuatrimestre de 2027. Pero la oposición también dejará montados los suyos.

La primera pregunta que asoma es si Gabriel Bornoroni, el armador Infinia de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia; el infatigable Luis Juez y el radical peluqueado Rodrigo de Loredo podrán dar una muestra concreta de unidad.

Con el delito a la baja, Llaryora ratificará a Quinteros como hombre fuerte del gobierno

Martín Llaryora llegará este domingo a Laboulaye con una carta marcada en el mazo para su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura: las estadísticas oficiales de cierre de 2025 que le permitirán no solo defender, sino ratificar el rumbo de su política de seguridad en Córdoba y la gestión de Juan Pablo Quinteros.

La oposición lleva críticas a Llaryora por la deuda y lo acusa de federalismo trucho

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezará la apertura de sesiones con una oposición crítica. Nadie espera anuncios disruptivos, sino la ratificación de un rumbo que considera equivocado.

