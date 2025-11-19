EL AJUSTE

Río Cuarto: desbordado por un gasto de $27.000 millones, Guillermo de Rivas congela el negocio de la basura

El intendente le da al rubro sólo un 1,9% más en 2026. La nueva adjudicación, clave del recorte. Los malabares del pliego para evitar cambios en el servicio.

Guillermo de Rivas, intendente de Río Cuarto

Lejos quedaron las ideas de reestructuración, cuando el Ejecutivo municipal del sur de Córdoba todavía se planteaba modificar el manejo de la basura y parecía que todas las variables estaban siendo revisadas, incluso la frecuencia de recolección y el barrido de las calles. En un momento, hasta se había barajado la posibilidad de municipalizar la limpieza de las arterias pavimentadas, con la meta de generar un ahorro para las arcas de Río Cuarto.

El principal gasto de Río Cuarto

Para ponerlo en perspectiva, la gestión de los residuos sólidos urbanos, principal gasto del municipio, representa el 14 % del Presupuesto 2025, y cualquier ajuste que se le haga puede marcar diferencias. El canon mensual que paga el gobierno local es de $ 2.200 millones por mes, lo que conforma un costo anualizado de $ 26.400 millones.

En términos generales, el consenso en la dirigencia política es que se trata de un servicio demasiado costoso para la ciudad. Más en el contexto actual, donde el desplome de la actividad económica se traduce en la caída de la recaudación propia y, según la Secretaría de Economía, explica el déficit corriente. Comercio e Industria, el afluente central de los ingresos tributarios, creció apenas un 22% interanual en septiembre, muy abajo de la inflación y muestra una tendencia que preocupa al gobierno de Río Cuarto.

Números al margen, mientras -muy lentamente- avanzaba la manufactura del pliego de licitación, el gobierno local dejó de lado la innovación y terminó inclinándose por un criterio de realismo político. Los objetivos iniciales se moderaron y las alternativas más osadas quedaron a lo sumo en borradores. En el medio, De Rivas aplicó dos prórrogas del contrato con la prestataria y el Concejo Deliberante discute la tercera que está atada al pliego.

La primera interesada en el negocio de la basura

Este largo proceso, que desembocará en un nuevo contrato a partir de 2026, es el principal interés local de la cordobesa Cotreco, que hoy tiene en sus manos la concesión del servicio y que quiere quedarse hasta el 2031. La firma es propiedad del empresario Horacio Busso.

El intendente Guillermo De Rivas logr&oacute; congelar el precio de la higiene urbana para 2026

¿Cuáles son sus motivos? Para empezar, tiene por delante un desembolso millonario para indemnizar a sus 240 trabajadores, como ocurre cada vez que se termina un contrato. Seguramente tenga que pagar más de $7.000 millones cuando caiga la prórroga y termine la concesión actual.

Estalla el conflicto e intercede Martín Llaryora

Los intereses contrapuestos del municipio y Cotreco quedaron expuestos cuando corría tiempo de descuento y la prórroga de la prórroga: todo derivó en una pulseada que se jugó en los tachos de basura y los contenedores de la ciudad. Un juego de presión para imponer condiciones, que incluyó una retención de tareas y la intervención de la Secretaría de Trabajo, antes de cristalizarse en el pliego de licitación que hoy discute el Concejo Deliberante.

Mauricio Saillen encabeza el gremio de la recolecci&oacute;n de residuos en C&oacute;rdoba&nbsp;

La administración de De Rivas estiró los tiempos al máximo, un poco más allá de las legislativas del 26 de octubre, pero al día siguiente Cotreco envió 240 preavisos de despido en Río Cuarto y prendió la mecha. Activó una medida de fuerza del Surrbac, de la poderosa familia Saillen, que dejó a media ciudad con los residuos en la calle durante un par de días, hasta que dictó la conciliación obligatoria y, en paralelo, se extendió el contrato vigente por otros cuatro meses.

Guillermo De Rivas y la apuesta por bajar el gasto

El pliego garantiza la estabilidad del esquema del servicio actual. Le permite a De Rivas congelar el precio de la higiene urbana en 2026, porque solo aumenta 1,9 por ciento respecto del canon actual. Hoy en día, le cuesta $ 2.200 millones mensuales al municipio y, el año que viene, apenas $ 42 millones más que ahora.

Guillermo De Rivas junto a dos de sus secretarios, Roberto Koch y Mart&iacute;n Cantoro.&nbsp;

Eventualmente, la compulsa entre las empresas interesadas, será la que defina el costo de la gestión de residuos en la ciudad, con un margen de maniobra en el orden del 20%. En el Ejecutivo local, confían que la libre competencia les permita sostener el presupuesto (casi) congelado.

Por su parte, entre los empresarios del sector, aseguran que el número puesto por la Municipalidad queda corto, y hablan de un piso mensual debería rondar los $2.400 millones. El nivel óptimo, aseguran, estaría alrededor de los $3.000 millones por mes. A contrapelo de lo que opina la oposición, sostienen que Río Cuarto es uno de los municipios que menos paga por higiene urbana, porque le destina 14% del presupuesto 2026 cuando la media del país es del 15% al 20%.

El primo de Sergio Busso, interesado

De todos modos, ya hay varios interesados. Cotreco, la firma que gerencia un hombre cercano al poder como Horacio Busso (primo del ministro de Agrobioindustria, Sergio Busso), es la primera. Asociada desde hace un par de años con la mendocina Santa Elena -que gestiona barrido, patógenos y el enterramiento sanitario de Río Cuarto- Cotreco presta el servicio desde 2011 en la ciudad y tiene recursos como para continuar.

Una de las competidoras que siguen de cerca desde la firma cordobesa Urbaser, un verdadero peso pesado global en soluciones medioambientales, que declara servicios en 15 países, 50 mil empleados y 150 plantas distribuidas en distintas partes del mundo. Tiene un incentivo importante; el dólar barato, que le permitiría girar dividendos interesantes al exterior en caso de ganar la concesión.

El tercer jugador es Ashira, una firma de capitales nacionales con más de 40 años de trayectoria, que se encarga de la gestión de residuos urbanos en San Francisco (Córdoba), Trelew (Chubut); y Junín, San Pedro, Balcarce y San Martín, en la provincia de Buenos Aires. La empresa, que más de uno vincula a Hugo Moyano, querría expandir su influencia en la provincia, sumando la capital alterna.

