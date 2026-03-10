Discusión 2027

Luis Juez suspendió su acto para cuidar la sintonía con Gabriel Bornoroni y marcarle la cancha a De Loredo

El senador bajó la cumbre tributo a LLA. El estacionero pide dedicación full time a las reformas de Javier Milei. Gesto antiansiolítico para exponer al radical.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Luis Juez, senador de LLA y jefe del Frente Cívico de Córdoba

Luis Juez (der), junto a Gabriel Bornorni (centro) y Gonzalo Roca (izq).

Lo que se perfilaba como una señal de unidad entre el Frente Cívico de Luis Juez y el sector libertario en Córdoba quedó en suspenso. El acto que el senador planeaba encabezar en Punilla fue reprogramado sin fecha. La decisión busca preservar la sintonía con Gabriel Bornoroni y evitar más ruidos en la interna opositora con Rodrigo de Loredo.

El objetivo que busca el partido violeta es que los propios y alineados lleven agua para el mismo molino, sin distracciones electoralistas. Ese molino son las reformas que impulsa el Ejecutivo nacional. La historia que empezó con el acto juecista y radical superpuesto decantará con el solo electoral del radical.

Marcha atrás del acto de Luis Juez en Córdoba

Según confirmaron en el entorno juecista a Letra P, la decisión se tomó en las últimas horas del lunes. Fuentes directas al senador argumentaron formalmente "problemas de agenda".

Mientras desde un sector señalan que para ese día 21 surgió la necesidad de coordinar un encuentro con dirigentes de Punilla, lo que obligó a rediscutir el cronograma de evento, desde otro indican que ese día estaban pautadas actividades en capital que se habían postergado en varias oportunidades.

Luis juez campamento jovenes frente cívico
Luis Juez en el campamento del Frente C&iacute;vico de C&oacute;rdoba &nbsp;

Sin embargo, el dato central estaría apuntalado en la sintonía estratégica. Tanto Juez como Bornoroni comparten que no es momento de mostrar hambre electoral. En un contexto donde el Gobierno nacional impulsa reformas profundas, ambos coincidieron, entre embarques aéreos, que la prioridad debe ser la gestión y el acompañamiento en el Congreso.

Gabriel Bornoroni y la desmentida

El evento, que algunos leían como una "cumbre tributo" al espacio libertario, contaba inicialmente con trascendidos sobre la participación de Bornoroni. No obstante, en la mesa chica del empresario estacionero se encargaron de desmentir su presencia. Antes y después de conocerse la suspensión, el mensaje fue nítido: el diputado pide dedicación full time a las reformas de Milei, evitando distracciones proselitistas prematuras.

Si se tiene en cuenta ese detalle, De Loredo, seducido por Martín Menem que lo subió al palco el pasado 1 de marzo durante la apertura de sesiones ordinarias, estaría en la vereda diametralmente opuesta a las solicitudes del armador de las fuerzas del cielo.

de loredo palco
Rodrigo de Loredo, en el palco del Congreso.

El exdiputado radical no solo viene reforzando su candidatura a gobernador sino que en pocos días lanza el “De Loredo Session”, un evento abierto y disruptivo para atraer seguidores y potenciales votantes.

Este gesto de Juez, de pisar el freno eventero, busca blindar una relación que sigue creciendo y enfriar la interna con De Loredo, su exsocio del 2023. El inmediatamente anterior fue sumarse al bloque de LLA en la Cámara de Senadores, logrando que el espacio obtenga 21 miembros.

Mientras se recalibran los movimientos territoriales y la atención se concentra en la agenda parlamentaria, el escenario queda abierto para consolidar su propio sello en la provincia, con un candidato ganador, como es la aspiración de Milei, pero con la certeza de que, por ahora, el camino se construye con cautela y lejos de las urgencias de las urnas.

