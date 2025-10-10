"El surgimiento de Provincias Unidas combina necesidad fiscal y oportunidad política"

" Provincias Unidas es la única novedad tras el estallido del sistema político de 2023" es una de las frases de cabecera de los seis gobernadores que conformaron este año un armado electoral y se proponen "poner al próximo presidente". Letra P entrevistó a Lara Goyburu , directora ejecutiva de Management & Fit, para seguir analizando qué tienen y qué les falta para lograr su objetivo .

Docente e investigadora en las universidades de Buenos Aires (UBA), Torcuato Di Tella y de San Martín, Goyburu plantea que el salto nacional de los gobernadores es una mezcla de "necesidad fiscal y oportunidad política" y que a futuro tienen "el desafío de convertirse en la oposición a Javier Milei , al pasado y al desánimo" del electorado.

Con el sustento del último informe de la consultora, concluido el 25 de septiembre antes de que estallara el escándalo narco que motivó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura y complicó la campaña oficialista, Goyburu señala que las diferencias históricas entre Buenos Aires y el interior que componen la identidad de Provincias Unidas pueden convertirse en un freno si los gobernadores no diseñan una propuesta para el distrito más poblado del país rumbo a 2027.

-Porque se abrió una ventana de oportunidad y los incentivos se alinearon. Se consolidó el vacío en el centro moderado tras la caída de Juntos por el Cambio y se exacerbó la pulseada fiscal con la Nación. Eso incentivó a varios gobernadores a coordinar intereses.

-¿Influyeron los problemas del Gobierno?

-Los traspiés del Gobierno en gestion económica y comunicacional fueron la frutilla del postre. Los gobernadores leen que “gestión + territorialidad” hoy podría valer más que la épica para un electorado agotado del ajuste económico. En síntesis: hubo necesidad fiscal, oportunidad política y foto conjunta.

-¿El armado federal puede crecer hacia el electorado que representaba JxC o a costa del peronismo?

-Hacia ambos lados. Es el electorado no-K, que está orientado a gestión, orden y gestión económica. Es ese peronismo no K presente en el interior y el votante de Juntos por el Cambio, aquel viejo radical o conservador del interior. El electorado independiente antigrieta, el moderado, puede encontrar una opción ahí. De hecho, en nuestros cortes recientes aparece como una tercera fuerza incipiente a nivel nacional, llegando casi al 8%.

Axel Kicillof y el factor Buenos Aires

-El cuello de botella para el crecimiento de este armado está en el AMBA.

-La palanca de crecimiento para este espacio en la provincia de Buenos Aires deberían ser los intendentes con gestión. Si quieren tener alguna proyección nacional pensando en 2027, esa agenda que tienen hoy de las provincias plantándose frente a Buenos Aires tiene que sumar algún tipo de agenda metropolitana vinculada a la seguridad, al transporte, a los ingresos.

-En ese marco, ¿Axel Kicillof es un rival o un socio posible?

-Puede ser un aliado táctico, en temas donde todas las provincias pueden coincidir, como coparticipación, obras, subsidios, pero va a ser una cooperación competitiva.

-¿Por qué?

-Desde la Ley de Unificación de Impuestos Internos de 1934 en adelante, Buenos Aires siempre ha sido la más castigada por el reparto coparticipable: es la que más aporta y la que menos recibe por habitante. Las provincias más chicas también demandan más transferencias de coparticipación. El precio del dólar puede ser un incentivo para la Provincia o sobre todo para el AMBA, vinculado a la industria, y a la vez resultar no competitivo para las producciones más primarias.

-La grieta histórica entre Buenos Aires y el interior.

-Las medidas económicas que pueda necesitar Buenos Aires no siempre son las que pueden favorecer a las economías regionales del resto de las provincias. Qué economía macro pueden necesitar las industrias extractivas pueden diferir con la que puede necesitar el campo del interior bonaerense, de Santa Fe y Córdoba, y las medidas que pueden necesitar el conurbano o el gran Rosario más industrial.

-Está además el factor electoral.

-Todos se ven como candidatos presidenciables, especialmente los más jóvenes. Puede haber coincidencias coyunturales en un momento de recambio generacional de una elite política, pero provincias metropolitanas versus periféricas, como lo llamaron Edward Gibson y Ernesto Calvo (NdR: en Federalismo y sobrerrepresentación: la dimensión territorial de la reforma económica en Argentina, 2001), son tensiones que tienen que ver con el bajo continuo de la política nacional. Por eso no veo una alianza estratégica de largo plazo. Por lo menos hoy no.

Provincias Unidas y no tanto

-¿Por qué los gobernadores provincialistas puros no están dentro de Provincias Unidas?

-Neuquén, Río Negro, Salta, Misiones tienen economías políticas locales y sumarse a una liga nacional les exigiría, de algún modo, ceder el control, ordenar listas, asumir algún costo de alineamiento con un proyecto nacional. Eso reduciría su capacidad para hacer lo que hicieron durante este tiempo: tener autonomía en la negociación uno a uno frente a la Casa Rosada.

-La unión no hace la fuerza.

-Tienen que ver cuánto les rinde jugar acompañados y cuánto les rinde jugar solos. Esto es histórico en el federalismo argentino. A las provincias más chicas, sobre todo en contextos tan polarizados donde un voto en el Congreso vale muchísimo, cuando no hay grandes mayorías, les conviene hacer jugar sus pocos votos como votos de veto. Valen mucho más que si se construyeran amplias mayorías legislativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1973112251734179936&partner=&hide_thread=false #ProvinciasUnidas Apuntaron en Chubut contra Milei y reivindicaron la alternativa federal ante un kirchnerismo que ponen en el pasado



Reclamos y diálogo en stand by



https://t.co/6A3K0XNjdd

@CesarPuchetaok pic.twitter.com/MRe94aEsft — LETRA P (@Letra_P) September 30, 2025

-Los gobernadores de Provincias Unidas fueron aliados de Milei en 2024. ¿Pueden reconvertirse como un polo opositor?

-Tienen el desafío de convertirse en la oposición al mileísmo y también en la oposición al pasado traumático para muchos argentinos y argentinas y frente al desánimo que se fue viendo en cada una de las elecciones provinciales.

-¿Qué les falta?

-Hoy es un tercer polo ordenado en el anclaje territorial fuerte que tienen estos gobernadores, pero necesitan dos cosas fundamentales. Una, ganar volumen en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, donde se está concentrando el 40% del padrón, porque eso los va a volver o no competitivos en 2027, donde el presidente se va a elegir a distrito único en doble vuelta electoral. Esa es una de las llaves para convertirse en un verdadero polo que la ciudadanía mire como opción.

-¿Cuál es la otra?

-Un programa macroeconómico, microeconómico y social creíble, que tiene que contrastar contra este presente de ajuste, contra el pasado inflacionario y que contraste con la apatía. Lo marca nuestro último informe. Ocho de cada diez personas recortan sus hábitos de consumo, el 50% dice que no llega a fin de mes o que llega con muchas dificultades. Hay una situación de impotencia y angustia bastante grande.