Santa Fe: las claves de la geografía que definirán las elecciones del 26 de octubre

Rosario , la capital y el interior. La elección muy pareja de Santa Fe se definirá por detalles, sobre la hora, y hay una división geográfica que repercute de modo directa en la estrategia de los tres tanques ¿Cómo marchan La Libertad Avanza (LLA), Fuerza Patria y Provincias Unidas (PU) en cada región? Conocimiento y territorio. Cálculos y deseos.

La ciudad más poblada de la provincia es determinante, pero no decisiva en la elección del domingo próximo. Rosario representa el 38 por ciento del padrón provincial y la diferencia que logre la fuerza vencedora en esta plaza es trascendente para el resultado final. En todas las encuestas que leyó Letra P en los últimos días, Caren Tepp saca ventaja en la cuna de la bandera .

La concejala de Ciudad Futura tiene despliegue territorial y conocimiento elevado en Rosario . Es natural que concentre su atención en esta zona, pero también gana porque la city se convirtió en un terreno muy hostil para el presidente Javier Milei y es ella quien realmente encarna una oposición al Gobierno clara y dura, sin matices.

Si César Mansilla la pega con su vaticinio de 12 puntos de ventaja , Tepp tiene gran parte de la elección resuelta. El encuestador de Nueva Comunicación fue el único que le dio semejante diferencia en Rosario a la candidata del peronismo. En cambio, si la ventaja que pueda sacar Fuerza Patria en la tierra de Ñuls y Central es de un dígito y menor a cinco puntos, como estimaron otras mediciones, la contienda se abre de manera absoluta.

En la lógica de la polarización, Tepp crece en Rosario y decrece en el resto de la provincia. Con el no peronismo sucede al revés. Sin embargo, esta elección, como estimó Letra P antes que el resto, es de tercios y tanto LLA como PU necesitan sacarle diferencia a su rival del nicho ¿Será por eso que Milei cierra en Rosario? ¿Será que necesita no salir tercero en Santa Fe? ¿Servirá de algo su visita?

Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, bailar pegados

Gisela Scaglia, yuxtapuesta al gobernador Maximiliano Pullaro, forma parte de la consigna “Volvió Rosario” que la Casa Gris y el intendente Pablo Javkin procuran instalar. Después de los tiempos violentos que sufrió la ciudad, la Provincia logró bajar índices de homicidios y ya no prevalece el miedo en la calle. El comando de PU espera que todo ese trabajo coordinado rebote e impacte en el resultado del domingo 26.

En la capital se da vuelta la taba. El peronismo no es favorito y la imagen positiva del gobernador Pullaro es del 60 por ciento, según Innova, siete puntos más que en Rosario. Influye su peso. Las dos últimas encuestas que publicó Letra P la ven victoriosa a Scaglia, segunda a Tepp y tercero al libertario Agustín Pellegrini.

La ciudad de Santa Fe es la segunda en volumen electoral de la provincia y explica el 15 por ciento del padrón. A nivel local, no elige un intendente peronista desde 2003 y Milei está más firme que en Rosario. A priori, parecería que Scaglia logra arrebatarle el voto no PJ a Pellegrini.

Más allá de Rosario y Santa Fe

Rosario y Santa Fe son, sin dudas, el centro político de la provincia, pero hermanadas significan solo el 53 por ciento del padrón. Creer que la elección se resuelve ahí es un craso error. La Bota es una provincia extensa y desde Venado Tuerto, la cabecera del sur, hasta Reconquista, la cabecera del norte, hay más de 650 kilómetros.

Caren Tepp - Gisela Scaglia - Agustín Pellegrini (Fotomontaje) Caren Tepp, Gisela Scaglia y Agustín Pellegrini, el trío que se disputa la elección de Santa Fe (Fotomontaje)

El sur es territorio de Pullaro y se espera que Scaglia arrase en el Departamento General López. En Reconquista, el intendente es peronista (Enrique Vallejos), pero juega para PU, por lo que se espera ahí también un triunfo de la vicegobernadora. En Rafaela, otra ciudad determinante de la provincia y territorio de Omar Perotti, impera el voto gringo, por lo que a priori parece una zona hostil para Tepp. En cambio, en Villa Gobernador Gálvez, la populosa ciudad ubicada al lado de Rosario, Fuerza Patria puede llevarse una victoria.

Más allá de centros urbanos y cabeceras, en el interior profundo es dónde más tallan los armados y especialmente el rol de los senadores, quienes son en efecto los caciques del territorio. En esa franja es donde Pullaro aguarda sacar una gran diferencia que le permita ser competitivo dentro de siete días. Por ese motivo, como publicó Letra P, el gobierno presionó y presiona a los intendentes y presidentes comunales. Si Rosario es de Tepp, el resto de la provincia tiene que ser de Scaglia. Es el razonamiento del comando pullarista.