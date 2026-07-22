Con obras, Ignacio Torres y Alberto Weretilneck cierran un conflicto de décadas entre Chubut y Río Negro

Los gobernadores Ignacio Torres , ( Chubut ) y Alberto Weretilneck ( Río Negro ), firmaron un acuerdo para ejecutar una obra eléctrica de más de $17 mil millones que fortalecerá el abastecimiento en la Comarca Andina . El proyecto cierra un conflicto interprovincial que se extendió durante décadas por incumplimientos vinculados al Gasoducto Cordillerano .

La iniciativa prevé la construcción de una línea subterránea de doble terna de 33 kV entre las estaciones transformadoras El Coihue y Golondrinas , con un tendido de 26 kilómetros. La infraestructura reemplazará la generación de la Central Térmica de El Bolsón y mejorará la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en toda la región.

Durante el acto realizado en El Bolsón , Torres definió el convenio como parte de un "acuerdo histórico" y destacó el trabajo entre las provincias para que "un conflicto que lleva más de 25 años se resuelva de la mejor manera”. Además, destacó “la vocación institucional" de Weretilneck "para llevar adelante una obra que va a representar un cambio trascendental para la infraestructura eléctrica de toda la Comarca Andina".

El conflicto entre Chubut y Río Negro data de 1991, a partir de un acuerdo entre ambas provincias y lo que entonces era Gas del Estado , para construir un gasoducto para la región comprendida entre el tramo Pilcaniyeu-Esquel . Chubut comenzó a avanzar con la compra de materiales, pero surgieron diferencias y Río Negro se corrió del proyecto.

La disputa abrió un conflicto llegó a la Corte Suprema y terminó de definirse el año pasado condenando a la provincia que gobierna Weretilneck. Finalmente ambas administraciones decidieron alcanzar un acuerdo mediante el diálogo institucional.

CHUBUT Y RÍO NEGRO: UN ACUERDO HISTÓRICO PARA TODA LA COMARCA ANDINA Junto a @Weretilneck , y los intendentes de la Comarca Andina, firmamos un acuerdo que pone fin a un conflicto de más de 25 años entre Chubut y Río Negro, transformando la deuda que la provincia vecina mantenía… pic.twitter.com/RucqZrdMUX

El Convenio de Reconocimiento de Deuda, Compensación con Obra Estratégica y Plan de Pago establece que Río Negro abonará a Chubut un total de $27.463.744.434,59. De ese monto, $17.361.583.342,49 financiarán la obra de interconexión eléctrica entre El Coihue y Golondrinas, mientras que el resto se cancelará mediante un plan de pagos acordado entre ambas jurisdicciones.

El proyecto también incluye la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas, una nueva salida exclusiva de 33 kV para abastecer a El Bolsón y la construcción de la Estación Transformadora Cerro Perito Moreno. Las obras garantizarán la cobertura del ciento por ciento de la demanda sin necesidad de generación térmica y reducirán la vulnerabilidad del sistema frente a las condiciones climáticas de la región.

Infraestructura energética en Chubut

Torres celebró el acuerdo al recordar que Lago Puelo llegó a ser conocida como la “capital nacional del corte de luz” y afirmó que las inversiones en infraestructura permitieron revertir esa situación. También anticipó que los trabajos comenzarán dentro de los próximos 15 días y aseguró que el proyecto completará un esquema energético estratégico para la región.

Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro) firmaron el acuerdo que puso fin a un conflicto de más de 25 años.

La inversión superior a los $17 mil millones formó parte de un plan de transformación de la infraestructura energética impulsado por el gobierno del Chubut.

Sumada a otras obras estratégicas, representó una inversión superior a los $30 mil millones destinada a consolidar servicios públicos más confiables, promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Beneficios para toda la Comarca Andina

La nueva interconexión beneficiará a El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, El Maitén y Esquel. Además, desde la Estación Transformadora Golondrinas partirá la conexión hacia El Bolsón y la futura Estación Transformadora Cerro Perito Moreno, lo que permitirá consolidar un sistema eléctrico más robusto y seguro.

El secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti, afirmó que “la obra representa un cambio estructural para el sistema eléctrico de la Comarca Andina, ya que incrementa la capacidad de respuesta frente al crecimiento de la demanda y permite avanzar hacia un esquema energético más eficiente para toda la región”.

Torres también destacó el trabajo conjunto con Weretilneck para concretar otras iniciativas regionales. Señaló que la instalación de las plantas compresoras y la conexión entre el Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto San Martín permitieron que más de 12 mil familias accedieran por primera vez al servicio de gas.