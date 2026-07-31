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Diego Santilli pidió la renuncia de Victoria Villarruel: "Que dé un paso al costado"

Le sugirió “que arme su proyecto y compita”. La vicepresidenta había dicho sentir “genuina preocupación” por el “estado” de Milei y sus “persecuciones imaginarias”.

Por Letra P | Periodismo Político
Diego Santilli, jefe de Gabinete.

Diego Santilli, jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de que cuestionara al presidente Javier Milei y expresara preocupación por su estado. El funcionario sostuvo que quien no comparte el rumbo del Gobierno debe apartarse, construir una alternativa propia y competir electoralmente.

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Santilli fijó su posición durante una entrevista radial y planteó que las diferencias con la conducción presidencial no pueden sostenerse desde un cargo institucional. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, afirmó el jefe de Gabinete.

El pronunciamiento se produjo después de que Villarruel difundiera este jueves un duro mensaje contra Milei, durante una discusión con la diputada libertaria Lilia Lemoine. La vicepresidenta aseguró que siente “genuina preocupación por su estado” y cuestionó lo que definió como “persecuciones imaginarias” que el mandatario replica tanto dentro como fuera de la Argentina.

Victoria Villarruel contra Javier Milei

En su publicación, Villarruel rechazó las afirmaciones que atribuyó al jefe de Estado y elevó el tono de la disputa. “Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos”, expresó en su cuenta oficial en Twitter.

La vicepresidenta también insistió en que sus cuestionamientos no respondían sólo a una diferencia política. “Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, sostuvo en el mismo mensaje dirigido contra Milei.

Más tarde, Villarruel apuntó directamente contra una publicación presidencial. “El Presidente de la Nación no puede haber tuiteado semejante estupidez”, afirmó. La declaración expuso el nivel de confrontación entre las dos principales autoridades del Poder Ejecutivo.

La vicepresidenta también reclamó que se presentaran pruebas sobre las acusaciones difundidas. “Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”, escribió en referencia a Lemoine, quien también lleva ese apellido.

Las declaraciones provocaron la respuesta pública de Santilli, quien consideró incompatible mantener un cargo de máxima responsabilidad institucional mientras se cuestiona abiertamente al Presidente.

El jefe de Gabinete planteó que Villarruel debe definir si continúa dentro del proyecto encabezado por Milei o si construye una propuesta propia. Con su frase “que dé un paso al costado”, Santilli convirtió el enfrentamiento verbal en un reclamo político concreto contra la vicepresidenta.

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