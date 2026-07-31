Silencio del Gobierno tras el pedido de renuncia de Diego Santilli a Victoria Villarruel

Después de que Diego Santilli le reclamara a Victoria Villarruel que "dé un paso al costado", el resto del Gobierno se llamó a silencio. Como si fuera parte de un tácito Operativo Paños Fríos, el mileísmo evitó seguir dándole entidad a la vicepresidenta, mientras un sector de la Casa Rosada alerta que es contraproducente subirla al ring electoral.

“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, le dedicó el jefe de Gabinete a la excompañera de fórmula de Javier Milei este viernes, al ser consultado por un tuit de la vice en el que ponía en duda el estado mental del Presidente. “Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, tuiteó Villarruel, mientras debatía en Twitter con una de sus habituales contrincantes libertarias, la diputada ultramileísta Lilia Lemoine .

Fue precisamente la legisladora la primera en poner sobre la mesa un pedido de renuncia explícito a Villarruel. “Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con Guillermo Moreno . Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, ¿o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores?”, le pidió en agosto del año pasado. Lemoine alimenta la paranoia oficial de que durante 2025 el gobierno de Milei recibió una serie de ataques destituyentes. El propio Presidente avaló esa visión en su cadena nacional del jueves en la que enumeró siete supuestos intentos de juicio político en su contra.

Y antes que Santilli, esta vez en privado aunque tomó estado público, fue Patricia Bullrich quien le pidió a Villarruel que se fuera. "¡Si no te gusta, renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís", le espetó en un chat de WhatsApp, mientras debatían por la realización de la sesión en la que el Gobierno buscaba debatir la derogación de la ley de tierras. La conversación se viralizó: el entorno de la vice acusa a la senadora por la filtración.

Con la pelea en el barro revelada, hace dos semanas, Bullrich le dedicó a Villarruel, aunque sin nombrarla, un tuit que Santilli parece haber usado de base para su respuesta de este viernes: "Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo debería dar un paso al costado", posteó la senadora.

Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina.



El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 16, 2026 Diego Santilli.

Paradójicamente, un mes antes, Bullrich había contrariado una orden de la Casa Rosada cuando se negó a cajonear el pliego de María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, para el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. En una charla con Milei, la exministra de Seguridad puso su renuncia a disposición del Presidente, pero no a su banca, sino a la presidencia del bloque de La Libertad Avanza del Senado.

No Todo Forma Parte Del Plan

Cerca de Santilli descartan que el reclamo del dirigente haya formado parte de una estrategia global para presionar a Villarruel, a quien Karina Milei le picó el boleto apenas asumió y desde entonces conviven bajo la tradición de la política argentina en la que presidentes y sus vices se llevan pésimo. Lo atribuyen a un declaración aireada del momento, producto de su propia personalidad. La desgrabación permite suponer que el propio Santilli evita ser demasiado categórico cuando le repreguntan si Villarruel debería dar un paso al costado. Esto explica que, al cierre de esta nota, el oficialismo no haya agitado un generalizado clamor por la salida de la vice como si hubiera un operativo en marcha.

"No fue el mejor consejo que podía darle", ironizó una fuente oficial, al recordar que fue Cristina Fernández de Kirchner quien le sugirió a la oposición "armar un partido y ganar las elecciones", antes de la conformación del frente Cambiemos, un consejo que terminó siendo contraproducente para el peronismo. Mauricio Macri fue presidente.

En un sector de la Casa Rosada lo tienen medido: subir a Villarruel al ring es perjudicial para el Gobierno. No hace mucho tiempo atrás, hacía el mismo análisis con respecto a Bullrich, la otra figura de derecha que puede pescar en la misma pecera del electorado de Milei. El único que tiene licencia para criticar a la vice es, por supuesto, Milei: supo tildarla de "bruta traidora".

Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 30, 2026

Pero en este caso particular, hay otro elemento que potencialmente puede convertirse en una bomba tras una arremetida contra Villarruel: el Gobierno debe preferir que las dudas de la vice sobre la psiquis presidencial no se conviertan en agenda pública.

La vicepresidenta, por su parte, también se mantiene en silencio, al menos hasta el cierre de esta nota. Cerca suyo apelaban al mismo argumento que han exhibido otras veces, apenas con una actualización del destinatario: "Santilli debería ser el primero en respetar las instituciones, y, sobre todo, a las autoridades elegidas en 2023". Sin estar en los planes reeleccionistas de Milei, resta ver si Villarruel sigue el consejo del jefe de Gabinete en 2027.