Reelección de intendentes: la hora de las negociaciones en la Legislatura bonaerense

Axel Kicillof salió a reflotar esta semana el proyecto de reelecciones indefinidas para intendentes bonaerenses sin tener los votos para aprobarlo. En la Legislatura bonaerense, la jugada del gobernador funcionó como el llamado a una negociación de fondo que se extenderá el resto del año e incluirá el calendario electoral y la integración de la Suprema Corte provincial.

El proyecto de la senadora Ayelén Durán que agita Kicillof para habilitar la vuelta de las reelecciones está varado desde hace meses sin dictamen en la Comisión de Legislación General del Senado, que preside el propio axelismo. Pese al pedido del gobernador de que se vuelva a discutir, por ahora no está en agenda apurar la búsqueda de despacho hasta tanto no se aclare el panorama político. De todas formas, cualquier avance deberá pasar también por la Comisión de Reforma Política , que preside la senadora massista Malena Galmarini y que mantiene una postura de rechazo.

En Diputados, adonde debería pasar cualquier proyecto que el Senado apruebe, Unión por la Patria reúne 39 bancas sobre 92, lejos de las 47 necesarias para la mayoría propia. Ni sumando la totalidad del bloque peronista alcanzaría ese número: haría falta el acompañamiento de, al menos, ocho legisladores de la oposición, algo que hoy no asoma en el horizonte.

El panorama cambia en el Senado, donde el oficialismo tiene 24 bancas sobre 46, el número justo para aprobar una ley sin ayuda ajena. Pero esa cifra no es una foto homogénea. Dentro del bloque conviven el cristinismo, con al menos 13 senadores referenciados en Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora; el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio de Kicillof, con seis; el Frente Renovador, con tres, y Patria Grande, con una banca.

Por estos días, el sector que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcó la cancha antes de dar cualquier señal de acompañamiento. Como contó Letra P, La Cámpora salió a condicionar un eventual apoyo a este tema a que el kicillofismo respalde la estrategia jurídica y política para que CFK pueda ser candidata en 2027, avale el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses respecto de la nacional y garantice los pliegos pendientes en la Suprema Corte provincial.

Las condiciones del Frente Renovador

El Frente Renovador, como se esperaba, ratificó en público que no dará los votos. "Soy el autor de la ley que limitó las reelecciones. Hablaría muy mal de mí borrar con el codo lo que escribí con la mano", dijo Rubén Eslaiman. Puertas adentro, sin embargo, se sabe que el bloque no sería un obstáculo insalvable ante un acuerdo peronista más amplio. Todo depende de la carta que decida jugar Sergio Massa rumbo a 2027: si busca la candidatura presidencial o se inclina por la gobernación bonaerense.

Sergio Massa y Malena Galmarini

Sin los votos del peronismo, la única alterntiva para el axelismo sería la de un acuerdo con un sector de la oposición. En los pasillos del Senado bonaerense circuló por estos días esa hipótesis, atribuida a un sector duro del kirchnerismo: que Kicillof y La Libertad Avanza (LLA) podrían destrabar un intercambio cruzado, por el cual los libertarios acompañarían la reelección de intendentes a cambio de que el axelismo adopte la boleta única papel, un sistema que además habilitaría la simultaneidad de las elecciones bonaerenses con la nacional, algo que le conviene a Kicillof. "Es ciencia ficción eso", dicen en el MDF.

La Libertad Avanza en la mira

La Libertad Avanza, de todos modos, ya fijó postura pública de rechazo y apuntó contra el peronismo por el reclamo de sus propios intendentes. "No vamos a acompañar algo que es imposible de explicar para nuestro propio electorado como este proyecto", dicen cerca de la bancada libertaria. Es, además, el bloque con menos para perder en términos concretos: entre sus filas sólo el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quedaría alcanzado por el límite actual. El tema podría reaparecer el próximo 11 de agosto, cuando Karina Milei se reúna con los legisladores bonaerenses de su espacio.

El PRO, por lo pronto, salió rápido a despegarse. A través de un comunicado aseguró que van a impedir que haya una "una vuelta atrás en la provincia" y dijeron que el proyecto es "un retroceso para la democracia bonaerense". "Los límites a la reelección no proscriben a nadie: son una regla pareja para todos, que impide que el poder se vuelva propiedad de unos pocos", dijeron en el macrismo. La UCR también se corrió. El presidente del bloque de Diputados, Diego Garciarena, calificó el debate de inoportuno.

El juego de los intendentes

La reforma de la ley es la única esperanza que parece quedar en pie para los intendentes con dos mandatos encima. Entre los intendentes, casi nadie cree que pueda prosperar la vía de la autonomía municipal que agita entre otros el jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, que habilitaría a su distrito a definir un régimen electoral propio, porque abriría un cuadro de conflictividad institucional en los municipios. Tampoco la vía judicial asoma como salida. Extraoficialmente, en la Suprema Corte bonaerense ya circula que no tiene intención de meterse en la discusión.

El reloj corre más rápido para los intendentes que ya empezaron a mover fichas de sucesión. En Ensenada, el intendente Mario Secco, que lleva seis mandatos consecutivos, perfila a su hijo Nicolás Secco. En Moreno, la intendenta Mariel Fernández asoma a su hermano, Emmanuel Fernández. En Tigre, el intendente Julio Zamora trabaja para instalar a su esposa, Gisela Zamora, y en Avellaneda el intendente Jorge Ferraresi ya dejó la gestión en manos de la suya, Magdalena Sierra. El dato de fondo es más amplio. De los 80 intendentes bonaerenses sin posibilidad de reelegir, 27 responden al espacio de Kicillof.

Todo el proceso, entonces, queda atado a la variable del acuerdo o la ruptura entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. En esa agenda, las reelecciones no parece ni de lejos el tema central de la discordia, centrada en el armado electoral, el desdoblamiento o no en Buenos Aires y las PASO. Pero los intendentes no pierden las esperanzas.