Maximiliano Abad advirtió al Congreso por la situación crítica de la pesca en el territorio nacional

El senador nacional Maximiliano Abad advirtió por la crisis de la pesca fresquera y presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector durante 180 días, con posibilidad de prórroga. La iniciativa propone medidas fiscales y crediticias para sostener el empleo, reducir costos y recuperar competitividad.

Abad, representante de la provincia de Buenos Aires en la cámara alta, sostuvo que la actividad atraviesa una situación crítica por la caída de la rentabilidad, el aumento de los costos y la pérdida de valor agregado industrial. El proyecto que presentó busca evitar la desaparición de un modelo productivo con fuerte presencia en las ciudades portuarias.

El sector atraviesa una situación crítica, con miles de puestos de trabajo en riesgo, empresas familiares, plantas de procesamiento y una amplia cadena de actividades vinculadas. La pesca fresquera sostiene empleos directos e indirectos y fortalece el entramado productivo de localidades costeras, con especial incidencia en Mar del Plata .

Abad consideró que se trata de “una solicitud institucional urgente para evitar la desaparición de un modelo productivo que sostiene capital nacional, empleo argentino, valor agregado y arraigo territorial”.

La iniciativa compara el desempeño de los buques fresqueros con el de las flotas congeladoras. Mientras estas últimas procesan buena parte de la producción en alta mar, el modelo fresquero requiere una articulación directa con las plantas industriales instaladas en tierra.

Según los fundamentos del proyecto, por cada puesto de trabajo directo generado a bordo de un buque fresquero se crean entre cuatro y cinco empleos indirectos. Estibadores, trabajadores de plantas, transportistas, talleres navales y prestadores de servicios forman parte de esa cadena.

El documento también señala un fuerte deterioro de los márgenes operativos. En 2018, un buque fresquero promedio registraba una rentabilidad cercana al 20%, mientras que los márgenes actuales son negativos y oscilan entre el 21% y el 30%.

Entre los factores mencionados aparecen el aumento del combustible, con una suba cercana al 86%, el incremento del peso de los costos laborales sobre la facturación, del 32% al 54%, y mayores gastos de descarga. A eso se suma una estructura administrativa que demanda más de 143 trámites por cada marea.

Maximiliano Abad alertó por la crisis del sector pesquero.

Maximiliano Abad cuestionó la pérdida de valor agregado

Otro de los puntos centrales del proyecto es la reducción del procesamiento realizado en el país. Según el diagnóstico presentado por el senador, años atrás la industrialización nacional representaba cerca del 50% del valor exportado, mientras que esa proporción descendió hasta aproximadamente el 15%.

Abad cuestionó que esa pérdida de procesamiento favoreciera el traslado de etapas industriales y puestos de trabajo hacia otros países. “Mientras los principales países pesqueros del mundo fortalecen la industrialización y el agregado de valor, en Argentina estamos empujando al sector hacia un esquema que genera menos empleo y menos desarrollo para nuestras comunidades costeras”, afirmó.

La propuesta también plantea una discusión con la política pesquera del Gobierno nacional. La administración de Javier Milei defiende una mayor apertura y cuestiona el esquema histórico de cuotas y cánones del sector. A su vez, también hay un cuestionamiento al gobierno bonaerense de Axel Kicillof, debido a que los puertos son gestionados por la provincia. Sostienen que no hay políticas que beneficien al sector, que no busca privilegios, sino herramientas para afrontar el deterioro de sus condiciones económicas.

Maximiliano Abad.

El proyecto de ley y el alivio fiscal

Entre las medidas contempladas figuran la eliminación transitoria de los derechos de exportación, la exención del IVA sobre el gasoil utilizado por la flota fresquera y la reducción del Derecho Único de Extracción (DUE).

El texto también propone suspender nuevos tributos específicos y crear incentivos fiscales y crediticios destinados a promover inversiones, innovación tecnológica y renovación de la flota. El objetivo es reducir la estructura de costos y mejorar la competitividad de las empresas.

La pesca constituye el quinto complejo exportador de la Argentina, con ventas externas cercanas a los 2.000 millones de dólares anuales. La actividad genera alrededor de 46.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos.