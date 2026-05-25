Mar del Plata: Boldt derrotó al grupo de Mautone y Angelici y se quedó con las tragamonedas del Hermitage

La explotación de las tragamonedas del Casino del Mar, en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, quedó para Boldt.

El Grupo Boldt ganó la concesión por 20 años para explotar las tragamonedas del Hotel Hermitage de Mar del Plata y otros dos casinos bonaerenses, tras imponerse a la oferta de Daniel Mautone , socio de Daniel Angelici . La disputa expuso una nueva pulseada entre los principales jugadores del negocio del juego y las apuestas digitales.

La licitación representa apenas un capítulo dentro de una pelea más amplia por el mercado de las apuestas online, actualmente el segmento más rentable del sector. Mientras Boldt controla la plataforma Bplay , Mautone y Angelici participan en las operaciones locales de Betsson y Betano , dos de las principales competidoras del negocio digital.

Boldt es la empresa de Angel Tabanelli , que luego de su muerte manejan sus hijos, Rosana y Antonio. Ahora consolidó su poder en cinco de los diez casinos oficiales y recibe el 70% de las apuestas que se realizan en salas bonaerenses.

Es un conglomerado de 24 unidades de negocios diversos como servicio de internet satelital - Orbit- , en el que ahora compite con Starlink de Elon Musk ; cría de ganado angus - TresT- ; servicios informáticos para las loterías provinciales - B-Gaming- ; estacionamiento medido para municipios; y las fotomultas - Boldt Tech- , en el que disputa espacios con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina ( Cecaitra ) y el empresario Leandro Camani , de Secutrans .

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de Axel Kicillof declaró ganadora la propuesta de Boldt que ofreció pagar al Estado provincial sobre la rentabilidad de los casinos: 42% en Mar del Plata, el 41% en Tandil y el 40,2% en Miramar.

El contrato establece que el Estado provincial se queda con todo lo recaudado en el “paño”, ruleta, blackjack y el porcentaje de las tragamonedas establecido en la licitación, que se calcula sobre el monto de apuestas, menos el pago de premios, lo que se denomina “net win”.

Boldt se quedó con el Casino del Mar que está en el Hotel Hermitage, cuyo titular es el empresario Aldrey Iglesias, dueño del diario La Capital.

La otra sala de juegos es el Casino Central, que lo tiene Mautone desde 2018, cuando hizo la licitación la exgobernadora María Eugenia Vidal, en ese momento desplazaron a Boldt.

Y la tercera sala marplatense es la del Hotel Sasso, donde se encamina para administrar las máquinas el Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), que lidera Luis Barrionuevo.

“El casino donde la gente va a apostar físicamente está bajando, como en los hipódromos, porque los jóvenes usan el juego virtual y la gente más grande, que tiene el hábito, después de la pandemia, no volvió a jugar como antes”, explicó a Letra P Guillermo Gabella, director de Asuntos Públicos de Boldt.

Los dueños de las tragamonedas

Boldt gestiona y recauda de unas 3800 máquinas tragamonedas entre Buenos Aires y Santa Fe. En territorio bonaerense tiene en Tigre, con el casino Trilenium, su joya de la corona; además está en el Casino del Mar en Mar del Plata y en Tandil, Miramar y Pinamar, donde también tiene contrato extendido hasta 2039.

En Santa Fe tiene otras dos salas de juego: el casino de la ciudad de Melincué, y en la capital provincial, el casino Puerto Santa Fe. Además tiene inversiones hoteleras y salas de juego en Uruguay, Paraguay y Chile.

El rey del juego electrónico presencial es el grupo español Codere que administra más de 6000 máquinas ubicadas en 13 bingos de los partidos bonaerenses de La Plata, San Martín, Lomas de Zamora, Morón y La Matanza.

Un jugador importante en tragamonedas es Grupo Casino Club de Ricardo Benedicto, que le compró el emporio a Cristóbal López y tiene, por ejemplo, el barco Casino de Buenos Aires y otras 20 salas en el país.

En Córdoba, el Grupo Roggio tiene máquinas a través de la empresa CET S.A., asociada con Miguel Ángel Caruso.

daniel mautone casinos mar del plata Daniel Mautone se quedó con el Casino del Mar de Mar del Plata

Mautone tiene 1300 tragamonedas a nivel nacional y se apoya en el Casino de Victoria, en Entre Ríos —diseñado para absorber el flujo de jugadores de Rosario— y salas intermedias de la provincia de Buenos Aires.

Apuestas por celular

El negocio de las apuestas digitales vuela, creció un 50% por año durante el último trienio. Boldt es dueño de Bplay, el negocio más rentable y de más crecimiento de los hermanos Tabanelli, que tiene el 12% del mercado nacional de las apuestas deportivas y casino online.

Gabella advierte que Bplay es el más nacional de las plataformas de juegos online, aunque tiene una participación minoritaria de Cassava Enterprises, una empresa multinacional de origen israelí.

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Bplay logró ganancias (antes de pagar impuestos) u$s 20,4 millones, triplicó los objetivos de la empresa, por el aumento de personas usuarias y el volumen de apuestas.

El crecimiento de las plataformas online está directamente relacionado con su inversión en publicidad. Betano firmó un acuerdo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia, para patrocinar la liga de fútbol, también publicita en la camiseta de River y acaba de anunciar su alianza con la FIFA para ser espónsor regional oficial para Europa y Sudamérica.

Bplay tiene acuerdo con Talleres de Córdoba y en el Estadio de Estudiantes de La Plata. Gabella detalló que la primacía de fondos nacionales de la empresa los llevó a buscar subrayar “la argentinidad al palo”.

Por eso contrataron a Guillermo Francella, luego a Susana Giménez y al Dibu Martínez, que trajo a su hermano, Alejandro, corredor de Turismo Pista; y Bplay hace el esponsoreo del Turismo Carretera. Además, financiaron Intuiciones, la serie de entrevistas televisivas protagonizada por futbolistas campeones del mundo.

Otras grandes empresas de apuestas digitales son Sportsbet, de origen israelí que localmente está asociada a Argenbingo la firma de Nazareno Lacquanti, que administra el Bingo Moreno, Bet365, de origen británico y que tiene como socio local a Gastón Stefani, con actividad en bingos de Berazategui.