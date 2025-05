Javier Milei escribe el libreto de un nuevo intento de visita papal a la Argentina

El trasfondo político de la grieta local convirtió esta ausencia en una decisión tan simbólica como política. La posibilidad de su visita mutó en saga con versiones cruzadas, operativos de seducción, reproches públicos y gestos envenenados.

papa-mate.jpg Jorge Bergoglio, papa Francisco Vatican Media

Con Robert Prevost en el Vaticano, la estrategia apunta a evitar esta trampa. Pero en Roma, ajenos a las intrigas argentinas, no apuran los tiempos.

La diplomacia vaticana tiene su propio reloj: cada visita puede tardar más de un año en concretarse. No hay margen para las urgencias electorales ni las necesidades de imagen.

Javier Milei, en modo desagravio

Tras su asunción, Milei intentó borrar los agravios del pasado. Viajó al Vaticano, fue recibido en privado por Francisco y desde entonces mantuvo una postura de respeto hacia la Santa Sede.

“Hablamos de trabajar en profundizar la relación bilateral entre Argentina y el Vaticano. Hablamos de todos los programas sociales que están llevando adelante en Argentina”, le dijo el canciller al periodista Eduardo Feinmann. “Creo que emprendemos un camino interesante en el vínculo entre Argentina y el Vaticano”, profundizó.

Milei en el funeral del papa.jpg

Con el nuevo papa, la apuesta es construir desde cero. León XIV no tiene cuentas pendientes con el país, lo cual, en términos políticos, es una ventaja.

Córdoba, Roma y el relato oficial

Todavía sin fecha confirmada, una audiencia privada entre Milei y León XIV podría concretarse durante los primeros días de junio en el marco de la gira presidencial por Israel y Europa.

En paralelo, el cardenal Ángel Rossi reveló que en dos oportunidades habló con el pontífice estadounidense-peruano sobre la posibilidad de visitar Córdoba. La respuesta fue amable, aunque sin compromisos.

image.png

Según el arzobispo cordobés, el papa le respondió con una frase diplomática, pero abierta: “Con gusto lo tendré en cuenta”.

El dato no es menor. A diferencia de los jefes de Estado, los cardenales locales pueden ser clave en la arquitectura pastoral de una visita.

Rossi, jesuita como Bergoglio y ahora con llegada a Prevost, se perfila como una pieza central en el posible armado.

Otro cardenal que puede ser clave es el uruguayo Daniel Sturla, quien estimó recientemente que el primer viaje de León XIV a América Latina contempla la visita a Perú, país del que adoptó la nacionalidad, así como a Argentina y Uruguay, naciones que no figuraron en el itinerario de su antecesor.

“Él lo tiene muy claro. (Ambos países) faltaron en la agenda de Francisco, no en el deseo de Francisco. Creo que la primera visita a Latinoamérica, me parece -no soy el que le lleva la agenda-, va a tener Argentina, Uruguay y posiblemente Perú en su itinerario”, dijo en una entrevista con la Radio Carve de Montevideo.

Un gesto, muchas lecturas

Que León XIV haya recibido a Werthein en el primer día de su pontificado fue leído en Roma como una señal. No sólo por el lugar simbólico que ocupa la Argentina en la historia reciente del Vaticano, sino por la necesidad de abrir una etapa distinta.

Si finalmente el papa pisa suelo argentino, el Gobierno podrá celebrar una victoria diplomática, la Iglesia local tendrá su anhelado gesto de reparación y Milei sumará un logro con proyección internacional.

Por ahora, el trámite sigue en el Vaticano.