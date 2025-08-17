Karina Milei frena a Nahuel Sotelo, pero Santiago Caputo lo blinda en la pelea por Culto

Atrapado en la pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo , Nahuel Sotelo busca retener la Secretaría de Culto y Civilización y no sentarse en la Legislatura bonaerense. Pese a que El Jefe vetó las candidaturas testimoniales para marcar distancia del peronismo, el estratega lo blinda. El objetivo, mantener el control de un área clave en la gestión de Javier Milei .

En la jerga libertaria, el mensaje de la secretaria general de la Presidencia fue claro: quien se postula, asume; nada de cuidar el sillón. Pero la orden no llegó sin un pie de página: la regla admite una única excepción, si aparece un “cargo superador”. Sotelo, representante de Las Fuerzas del Cielo, lo sabe y busca este resquicio.

Sin un ofrecimiento formal a ningún puesto ejecutivo de mayor jerarquía, Sotelo igual pispea el posible caso de Guillermo Montenegro , primer candidato por la Quinta sección, quien ya confirmó que dejará la Intendencia de General Pueyrredón para sentarse en su banca de la Legislatura provincial por La Libertad Avanza; al mismo tiempo que renueva sus chances de ser ministro.

Según trascendió, el dirigente amarillo convertido en violeta es el nombre que más suena para un eventual reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia.

Sotelo no camina solo. Lo respalda Santiago Caputo, guardián del núcleo duro presidencial. La relación es de dependencia política: el secretario responde a Caputo y, según distintas fuentes, hasta coordina acciones con Lucas Luna , más conocido como Sagaz en redes sociales.

Santiago Caputo, Agustín Romo y Nahuel Sotelo universitarios Santiago Caputo, Agustín Romo y Nahuel Sotelo con universitarios Captura de redes

Este aval lo sostiene frente a Karina Milei, que lo ubicó en la Tercera sección electoral bonaerense, pero en el quinto puesto detrás de Maximiliano Bondarenko, María Sotolano, Luis Ontiveros y Florencia Retamoso, lejos de sus aspiraciones de encabezar la lista y con la mira en Quilmes, distrito bonaerense que sueña gobernar.

En privado, Sotelo repite que no se aferra al cargo, pero sus movimientos dicen lo contrario. “No quiere dejar las oficinas del noveno piso”, confió a Letra P un colaborador que conoce la disputa con Gerardo Werthein.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agarra_pala/status/1953284964679884926&partner=&hide_thread=false SOTELO VA AL FRENTE CONTRA KICILLOF



“Nosotros no hacemos testimoniales, yo voy a asumir. Vamos a ser el bloque más fuerte para impedir que Kicillof siga arruinando la vida a los bonaerenses.”

@nsotelar pic.twitter.com/Z4hmuaA8NX — Agarra la Pala (@agarra_pala) August 7, 2025

El canciller, agregan, no olvida que Sotelo habría operado para acelerar la salida de su antecesora Diana Mondino del Palacio San Martín.

El obstáculo Gerardo Werthein

En Cancillería avisan que la pelea por Culto es más que una disputa de organigrama. Si Sotelo deja el puesto, quiere que lo herede alguien del riñón de Caputo. Werthein no está dispuesto. Actualmente, la decisión es del canciller y no del asesor presidencial.

En la grilla de candidatos a suceder a Sotelo suenan pocos nombres: el diputado libertario Santiago Santurio y Agustín Caulo, subsecretario de Culto y Civilización. En la búsqueda, nadie olvida el caso de Francisco Sánchez, quien dejó el cargo en medio de un escándalo por viajes al exterior sin autorización de la mesa chica presidencial.

Werthein Milei Gerardo Werthein y Javier Milei imaginan un Mercosur distinto

Ninguno reúne el “perfil completo” que exige Caputo: obediencia a su línea, alineamiento pleno con Milei y llegada fluida a todos los credos.

“Nahuel es un convencido y ultracatólico, será difícil reemplazarlo”, admite un funcionario libertario.

El factor Vaticano

A la rosca interna se suma un argumento importante: el papa León XIV prevé visitar el país en 2026, invitado oficialmente por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El anuncio, confirmado por el propio pontífice a Milei, reactivó la diplomacia religiosa y abrió una oportunidad de recomponer vínculos entre el Gobierno y la Iglesia.

papa león milei regalos.jpeg Javier Milei y Karina Milei intercambian obsequios con el papa León XIV Vatican Media

Sotelo quiere ser el hombre de enlace con la Santa Sede. Lo considera un rol clave, no sólo por la proyección política que implica sino porque le permitiría tejer relaciones internacionales de alto impacto. En su entorno repiten que “no es momento de cambiar interlocutores”.

La excepción en disputa

El dilema de Sotelo es si forzar la excepción que prevé la regla libertaria para casos “superadores” o acatar la línea de Karina Milei. La hermana del presidente ya advirtió que no habrá licencias para quienes vayan a la Legislatura y quieran volver al Ejecutivo.

nahuel sotelo 2 Nahuel Sotelo espera en medio de la interna Karina Milei - Santiago Caputo @nsotelolar

La pulseada no es menor: en un gobierno que construye identidad a partir de diferenciarse de "la casta", las reglas internas marcan autoridad y control. Si Sotelo logra quedarse, será un triunfo de Caputo sobre Karina. Si cede, quedará como un ejemplo de disciplina partidaria.

Por ahora, y a la espera de los resultados de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, no hay una definición tomada en la oficina del noveno piso de la Cancillería. Y la rosca interna, como siempre, no descansa.