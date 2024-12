Victoria Villarruel negocia con el PRO y la UCR para evitar la expulsión del senador Kueider

La diferencia no es menor: como explicó Letra P , en caso de ser expulsado, Kueider, que asumió por el Frente de Todos en 2019, sería reemplazado por Stefanía Cora , quien proviene de La Cámpora y se sumaría en el bloque Unión por la Patria.

Con ese objetivo, esta bancada presidida por José Mayans solicitó una sesión para el jueves a las 11 para tratar un proyecto de resolución que solicita la expulsión de Kueider por inhabilidad moral . Villarruel se dedicó este fin de semana y este lunes a sondear voluntades para que no haya cuórum e ignorar el pedido de sesión.

Para eso era clave que ingresara el pedido de licencia del entrerriano. Recién ocurrió este lunes, con una nota del senador que acercaron sus asesores al despacho de Villarruel, quien debe definir si reabre o no el recinto el jueves. “Entre esta tarde y el martes debemos tomar una decisión”, confiaban este lunes en el entorno de la vicepresidenta.

UP necesita cuatro votos para llegar a una mayoría y si los consigue, Villarruel no entraría en debate reglamentarios y abriría el recinto. La mira está puesta en la decisión de los bloques aliados de LLA, que son la UCR y el PRO. Tendrán sus reuniones el martes.

Las alternativas de Victoria Villarruel

Las opciones que baraja la vicepresidenta no son muchas. La principal es aprobar una licencia de Kueider, descartar su expulsión y en tal caso abrir una investigación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Kueider es, paradójicamente, quien aún la preside y con su salida ese espacio quedará a cargo de la peronista Sandra Mendoza.

El senador, de todos modos, anunció en un comunicado que mantendrá su licencia hasta que la justicia de Paraguay dicte un veredicto. Como su mandato vence en diciembre de 2025, el tiempo puede consumirse mientras dure el proceso sin alteraciones en el recinto. Su situación sería similar a la de José Alperovich, quien tuvo licencia los dos últimos años de mandato y dejó al Frente de Todos con una banca menos. En este caso, perdería LLA, que tenía garantizado el voto de Kueider, pero evitaría que el camporismo sume un voto.

En efecto, el desafío de Villarruel es no darle un voto a UP y tampoco exponer la alianza que tuvo con Kueider hace un año, que le permitió al entrerriano quedar al frente de la comisión que ahora debería juzgar su conducta. Es por eso que es clave el rol de los aliados.

El PRO se reunirá este martes, con Luis Juez al frente. LLA mira con atención la decisión que vaya a tomar Guadalupe Tagliaferri, quien juega en tándem con el radical Martín Lousteau. El bloque UCR, que no emitió comunicado sobre el tema Kueider -al igual que LLA-, se reunirá también el martes y por ahora no aparecieron voces disonantes. “Martín va a esperar una decisión del bloque”, dijeron voceros del senador.

Especulacions provinciales

En el resto de las bancadas de la cámara alta no hay definición sobre la sesión del jueves. Con el gobierno en alza, ningún partido provincial quiere el voto 37 que le facilite a UP sumar un miembro a su bancada desde 2025. Es por eso que la definición orgánica del radicalismo y el PRO es clave para que prospere o no la expulsión.

Aún resta una definición de la dupla de Santa Cruz (José María Carambia y Natalia Gadano), que suele moverse con autonomía del gobernador Claudio Vidal. La bancada que integraba Kueider, Provincias Unidas, se pronunció luego de la detención.

Sólo pidió que avance la investigación y algunos de sus referentes tienen expectativa de que para el jueves haya información de la justicia paraguaya que favorezca al entrerriano, quien supo moverse en ese país: logró una prisión domiciliaria en un lujoso departamento, con pileta y parrilla.

También este martes será clave para la definición del Senado si se oficializa la citación a extraordinarias, anunciada el miércoles por Manuel Adorni y nunca publicada en el Boletín Oficial.

El vocero dijo que estarían incluidos temas que deben pasar por el Senado, como el proyecto para combatir el crimen organizado (antimafia), que resta tratarse en la cámara alta; o la autorización para que el presidente salga del país. Villarruel necesita resolver el tema Kueider cuando abra el recinto. No tiene mucho tiempo.