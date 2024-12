Entre Ríos: quién es Stefanía Cora, la referente de La Cámpora que podría remplazar a Edgardo Kueider

Si no se lo preguntan, no lo menciona, pero es estudiante avanzada de Historia en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y solo le falta la tesis. Suele lamentar que, por los sucesos del país y su actividad política a la que le dedica toda la energía, no puede retomar. Sí subraya, cuando habla del tema, que la formación le permite un abordaje particular de su tarea.