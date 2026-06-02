Río Tercero: la sucesión de Marcos Ferrer se decide entre siete radicales y la suerte de una alianza con Milei

Marcos Ferrer y Lautaro Villafañe, su jefe de gabinete en la Municipalidad de Río Tercero

La carrera por la sucesión de Marcos Ferrer en Río Tercero ya comenzó, aunque las definiciones todavía parecen lejanas. A más de un año de la renovación de autoridades municipales, las aspiraciones dentro de la UCR , el peronismo y La Libertad Avanza quedan atadas a los acuerdos que se construyan para las elecciones en Córdoba y las nacionales en 2027.

La definición de las candidaturas locales dependerá, en buena medida, de los alineamientos que adopten los principales espacios políticos en la disputa por la Gobernación de Córdoba y la Casa Rosada. Ese proceso funcionará como el primer filtro para quienes aspiran a suceder al actual intendente.

Con al menos 15 meses por delante, una decena de dirigentes mira el punto de partida. Hay quienes cultivan aspiraciones reales, valorando trayectorias y lealtades; otras figuras trazan hipótesis de máxima sobre aspiraciones concretas de un cargo.

Todos y cada una contarán con un filtro menos, pues ya no serán obligatorias las PASO. Vigentes hasta 2023, última vez que se realizaron , fueron derogadas en junio de 2024.

El presidente del comité provincia de la UCR no podrá reelegir porque está por cumplir con los dos períodos consecutivos establecidos como tope. Por su perfil y la reputación entre pares, se descuenta que buscará un horizonte por fuera de su ciudad natal.

Aún sobre tal certeza, el socio de Rodrigo de Loredo en la conducción partidaria no ha ungido todavía a un sucesor para retener el gobierno de la séptima jurisdicción de Córdoba en cantidad de votantes, el municipio más grande bajo mando radical.

Hasta aquí hay siete nombres bajo consideración, número que supera la suma de postulantes de fuerzas opositoras. La mayoría garantizaría una continuidad, aunque los matices no están ausentes.

consalvi llaryora ferrer David Consalvi, Martín Llaryora y Marcos Ferrer en un acto institucional en Río Tercero

La opción por uno u otro no se guiará sólo por los quilates de cada uno. La posibilidad de una alianza a nivel provincial y los ensambles en el tablero nacional tendrán incidencia. Pese a la continuidad de los desaires del diputado Gabriel Bornoroni y las declamaciones internas por una reclamada autonomía, en el radicalismo cordobés nadie da por caída la chance de una confluencia con La Libertad Avanza.

Las opciones de la UCR de Río Tercero

El nombre que lidera las apuestas es el de Lautaro Villafañe, jefe de Gabinete del gobierno municipal. Dirigente de extrema confianza de Ferrer, la cantidad de retratos conjuntos ha crecido en el último año.

Se le reconoce como un natural continuador de la gestión, con proyección por varios años. No obstante, sus rivales de la interna destacan que no es un funcionario reconocido por la ciudadanía riotercerense.

Lautaro Villafañe junto a Marcos Ferrer

Conocimiento es el atributo que destaca a otros dos nombres en danza. Uno es el exintendente y actual presidente del Concejo Deliberante, Alberto Martino. Otra es la exdiputada Gabriela Brouwer de Koning.

Otras características relativizan sus chances. Sobre Martino pesa el recuerdo de una gestión que atravesó críticas y cuestionamientos, muchos de ellos derivados de sus acercamientos al peronismo. “Tiene un techo bajo”, le auguran. A la exlegisladora se la vislumbra como una compañera de fórmula ideal para una lista de peso, acaso con formato de alianza con los libertarios.

Detrás, velan sus expectativas otros funcionarios de la actual administración. Se trata de Miguel Canuto, secretario de Seguridad y de buena imagen pública, pero no perteneciente al riñón ferrerista; Celeste Sánchez, secretaria de Salud y Desarrollo Social; Pedro Bossa, concejal, excandidato a diputado por el PRO e hijo del exintendente Abel Bossa.

Los nombres de las fuerzas rivales

El peronismo no muestra aún una decidida voluntad de recuperar el gobierno de la ciudad tras 25 años. El último en gobernar la ciudad en nombre del PJ fue Carlos Rojo, quien se impusiera en los comicios de 1999.

No pocas elucubraciones pesan sobre el vínculo entre Martín Llaryora y el intendente Ferrer. Desde el mismo momento en que ambos iniciaron sus gestiones han abundado gestos de concordia, inusuales para otros mandatarios boinablanca.

Romper esta sintonía podría ser el primer ademán de guerra del gobernador. Un nombre cercano funge ya como arquitecto de un proyecto opositor. David Consalvi, secretario general de la Gobernación, tiende puentes con distintos sectores. La mano abierta de la gobernación sigue el pulso de Manuel Calvo.

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En esa frecuencia orbita Juan Carlos Scotto, secretario de Desarrollo Sostenible de la Provincia. Dirigente joven, ha estado presente en cada una de las acciones con que el gobierno provincial ha marcado presencia en la región.

Analistas locales piden seguir los movimientos de Yamil Mengo, director del Centro Cívico provincial, un potencial candidato al que todavía le restaría tiempo de fogueo para su instalación. En el mismo pelotón calibra su trayecto Juan Cruz Oviedo, director general de Coordinación Operativa, cercano a Consalvi, y flamante presidente del PJ de Río Tercero.

Los puentes siguen abiertos para Nicolás Rodríguez, el concejal de raíz peronista que sigue construyendo desde Nuevas Ideas, espacio en el que confluyen ideas progresistas con sellos conservadores.

La apuesta de La Libertad Avanza

Armadores libertarios en la región aseguran que tendrán un candidato propio el próximo año. Atentos a la rosca provincial, desestiman cualquier posibilidad de acuerdo con la UCR y, en particular, Ferrer.

El rechazo responde a la discusión provincial, donde el titular del partido, Bornoroni, achica cada vez más los márgenes para sumar al radicalismo deloredista. También evalúan la gestión del intendente como “populista” y representativa de “la vieja política”.

“Es otro socio del peronismo. Es el municipio que más plata recibe del gobierno provincial. El año pasado recibió 7.500 millones de pesos de Llaryora. Acaba de acordar por 3.500 millones más", fustigan.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Pablo Peirone (@juanpablopeironeok)

Más interés concita la figura del legislador provincial Juan Pablo Peirone, El médico cardiólogo ya es parte de la alianza LLA en tanto dirigente del Frente Cívico. En sus redes sociales alterna críticas al gobierno provincial, particularmente en políticas de salud, con registros de los eventos en que libertarios y juecistas se muestran como parte de una misma amalgama.

Reconocido en la ciudad, podría apuntar su cuarto intento a la intendencia. El primero fue en 2011, desde el Frente Todos por Río Tercero, cuando cayó derrotado por 240 votos por Martino. Cuatro años después volverían a verse, con los mismos sellos y un nuevo triunfo del radical. En 2019 reintentaría desde el Frente de Todos, con otra ajustada derrota, ahora ante Ferrer.

Nadie da por seguro que Peirone reintente, mucho menos si se pone en cuestión una trayectoria política que lo encuentra con cambios de dirección entre partidos tradicionales, el kirchnerismo y las mutaciones de Luis Juez. Para muchos, su destino está en el Ejecutivo. Desde hace años se lo ve como el ministro de Salud de la alianza que finalmente ponga fin a los 30 años de peronismo cordobesista en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial.