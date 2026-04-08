EL DATO LETRA P

Manuel Adorni necesitaría cobrar el triple para pagar las cuotas del departamento de Caballito

Según la escribana, puso 30 mil dólares de adelanto, casi todos sus ahorros, y financió 200 mil en 12 cuotas sin interés. Era mejor un crédito del Banco Nación.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Letra P | Esteban Rafele

Por Sebastián Iñurrieta y Esteban Rafele

La cuentas no le cierran a Manuel Adorni.

La cuentas no le cierran a Manuel Adorni.

La escribana Adriana Nechevenko declaró este miércoles que Manuel Adorni consiguió un plan de 12 cuotas para devolver los u$S 200 mil que obtuvo de un crédito hipotecario no bancario para adquirir su departamento de Caballito. Javier Milei recién descongeló los sueldos del gabinete en enero: ni cobrando el triple le alcanzaría al exvocero para saldar cada pago mensual.

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Pablo Lapuente

En su comparecencia ante el fiscal Gerardo Pollicita, la profesional, que, como reveló Letra P, en noviembre pasado visitó a Adorni siete veces en la Casa Rosada para realizar la operación, el jefe de Gabinete les entregó 30 mil dólares a las dos jubiladas que le vendieron el inmueble. Según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, que reflejaba el patrimonio que tenía a fines de 2024, el funcionario atesoraba u$s 42.500 más u$s 6.220,23 en una cuenta en el exterior.

Los ahorros de Manuel Adorni

Según la versión del propio Adorni, para costear los pasajes en un vuelo privado a Punta del Este en el último carnaval, le entregó a su amigo Marcelo Grandio unos 3.800 dólares, aunque en la Justicia figura otro monto en la factura a nombre de la productora Imhouse. Sumado al adelanto por la propiedad y sin contar algún desembolso para la compra de la casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que está a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, de sus ahorros apenas le quedaría para una única cuota mensual.

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Extracto de la declaración jurada de Manuel Adorni ante la OA.

Extracto de la declaración jurada de Manuel Adorni ante la OA.

El plan de pagos sin interés, tal como lo describió Nechevenko, sería de 12 cuotas de u$S 16.666 y fue firmado en noviembre. Hasta diciembre, al igual que el resto del gabinete, Adorni cobró $3.584.006 en bruto, un monto que estuvo congelado desde la asunción de Milei. A partir de enero, un decreto presidencial duplicó los salarios de la administración libertaria, con la excepción del mandatario y la vicepresidenta.

Este miércoles, el diario La Nación reportó la nueva escala: en enero, el salario de Adorni saltó a $7.129.501 brutos, sin descuentos; el de febrero fue de $7.272.091 y el de abril, que el jefe de Gabinete cobrará el mes que viene, subirá a $7.902.33. En mayo, el salario alcanzará los $8.020.866.

Más de tres sueldos

Con todo su sueldo de enero, Adorni habría podido comprar menos de 2.500 dólares. Le habrían faltado más de u$s 14.000 para cubrir la cuota de la hipoteca.

A partir de la recomposición, recién en mayo el ministro coordinador estaría en posición de adquirir 5500 dólares. De esa forma, necesitaría tres salarios para alcanzar el valor de la cuota mensual.

Una opción que podría haber evaluado Adorni, al igual que varios colaboradores de Toto Caputo y legisladores libertarios, es un crédito hipotecario a 30 años del Banco Nación.

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Calculadora de los créditos del Banco Nación.

Calculadora de los créditos del Banco Nación.

Según la calculadora online del BNA, para la adquisición de una segunda vivienda, el jefe de Gabinete podría haber logrado la financiación del 75% del valor del inmueble, en este caso, unos $240.000.000 (más de 165 mil dólares). Incluso podría haber recibido más financiación, ya que el Nación solventa hasta el 90% del valor de la vivienda a adquirir a los empleados públicos.

Si bien necesitaría ingresos por $11.890.68 -podría haber alcanzado ese monto incluyendo a codeudores y a su esposa como cotitular), la primera cuota habría sido de $2.972.670, una suma que podría haber solventado con su sueldo de diciembre.

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