Encuesta: seis de cada diez personas desaprueban la gestión de Javier Milei.

En un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por el gobierno libertario -con recortes en subsidios y reducción de programas sociales-, crece el malestar social. Así lo reveló la última encuesta de la consultora Zuban Córdoba , que muestra que seis de cada diez personas desaprueban la gestión de Javier Milei y creen que el rumbo del país es incorrecto.

Según el estudio, el 65% de las personas encuestadas desaprueba su gestión, mientras que el 33,9% la aprueba y un 1,1% no tiene opinión. El rechazo mayoritario se combina con una evaluación negativa sobre el rumbo del país. Según el relevamiento, el 63,6% considera que la Argentina va en una dirección incorrecta, frente a un 28,3% que cree que el camino es el adecuado y un 8,1% que no sabe.

La encuesta también indagó sobre la situación económica personal de las personas consultadas y, en ese punto, el malestar es aún más marcado. El 55,2% afirmó que su posición empeoró en los últimos 12 meses. Apenas un 7,6% indicó haber mejorado, mientras que un 19,3% sostuvo que está “igual de mal” y un 16% “igual de bien”.

Las preocupaciones principales siguen centradas en la economía cotidiana. “Llegar a fin de mes” y las deudas encabezan el listado con un 22 % , seguidos por la inflación ( 16,9% ) y el deterioro del salario ( 16,3% ). También aparecen la corrupción ( 15,4% ) y el desempleo ( 14,5% ) entre los problemas más mencionados.

El informe refleja así un clima social crítico, con altos niveles de desaprobación a la gestión presidencial, una percepción negativa del rumbo del país y un fuerte deterioro en la situación económica de la mayoría de la población.

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Los datos muestran un fuerte deterioro en los ingresos y el empleo



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La desaprobación de la gestión de Javier Milei va en crecimiento

La evolución de la opinión pública muestra un deterioro sostenido en la evaluación de la gestión presidencial. En los primeros meses, los niveles de desaprobación se ubicaban por encima del 50%, pero con el correr del tiempo esa cifra creció hasta alcanzar al 65% en abril. Este cambio refleja un desgaste progresivo del respaldo inicial, en línea con el impacto de las políticas económicas implementadas.

De hecho, este martes las organizaciones sociales volvieron a salir a las calles ante el cierre del programa Volver al Trabajo, que alcanzaba a más de 900.000 beneficiarios. Como contó Letra P, esa decisión del Gobierno desencadenó en una serie de movilizaciones y protestas en todo el país, que tuvieron al Presidente y a la ministra Sandra Pettovello como principales destinatarios de las críticas.

El recorte de los planes sociales, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de empleo reactivaron protestas en todo el país, en un escenario donde incluso los propios datos oficiales muestran caída de ingresos y deterioro del mercado laboral.

Los datos de la encuesta