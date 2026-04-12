El bolsillo castiga a Javier Milei: seis de cada diez personas no votaría por su reelección en 2027

La última encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba reveló que la situación económica se convirtió en el principal factor de desgaste para el gobierno de Javier Milei y condiciona de manera directa sus perspectivas electorales. Según el relevamiento, seis de cada diez personas no votaría por su reelección presidencial en las elecciones de 2027.

Según los números del sondeo, elaborado durante los tres primeros días de abril en base a 2.200 casos, el 60,7% asegura que no votaría un segundo mandato del líder de La Libertad Avanza , frente a un 29,4% que sí lo haría, mientras que cerca de un 10% aún no tiene una posición definida.

El dato más significativo del estudio es que el rechazo se explica, fundamentalmente, por motivos económicos. Entre quienes descartan acompañar un segundo tiempo de Milei, el 47% señala la mala gestión económica como la razón principal , muy por encima de otros factores como el incumplimiento de promesas ( 24,7% ) o los cuestionamientos vinculados a la corrupción ( 21,5% ).

Uno de los datos que enciende las alarma en la Casa Rosada es el comportamiento de su propio electorado: un 33,9% de quienes votaron a La Libertad Avanza en 2023 reconoce haber reducido o retirado su apoyo, principalmente por el impacto de la situación económica en su vida cotidiana. En contraposición, el 42 % afirma que sigue respaldando al gobierno libertario.

El informe describe así un escenario de creciente fragilidad para el oficialismo, donde el respaldo se sostiene más en la confianza personal en el liderazgo del Presidente que en la evaluación de sus políticas. De hecho, entre quienes aún lo apoyarían, el principal argumento es la confianza en su figura ( 47% ), seguido por el rechazo a alternativas políticas, especialmente al peronismo ( 21,6% ), lo que indica que una parte relevante de su base electoral responde tanto a la adhesión como al rechazo identitario. En un segundo plano aparece la valoración de sus políticas ( 20,2% ).

El reclamo de una renovación política

En paralelo, los indicadores de clima de opinión refuerzan la idea de un desgaste más profundo. Un 60,6% de los encuestados se manifiesta en desacuerdo con que Milei tenga un segundo mandato, mientras crecen las demandas de renovación política: el 62,4% considera que el país necesita un candidato nuevo, por fuera de los espacios tradicionales, y un 46,4% afirma que votaría por una opción más moderada.

Entre esos votantes desencantados de La Libertad Avanza, el 47,7% señala la situación económica como la principal causa de su distanciamiento, muy por encima de otros motivos como las promesas incumplidas (18,9%) o las percepciones de corrupción (12,7%). El dato expone una fractura en el vínculo entre el oficialismo y su propio electorado, que había depositado expectativas en una mejora rápida de las condiciones de vida.

Como viene contando Letra P, en el análisis de encuestas, las dificultades en el poder adquisitivo y la falta de mejoras económicas en la sociedad configuran un escenario adverso para el Gobierno, que enfrenta un descenso en la intención de voto y un deterioro en los pilares que sostuvieron su apoyo inicial.

De cara a 2027, el desafío para Milei no parece radicar únicamente en consolidar su base electoral, sino en revertir una evaluación económica que, por ahora, se traduce en un claro límite para sus aspiraciones de continuidad.

Lo datos completos de la encuesta