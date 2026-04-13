El bolsillo castiga a Javier Milei hasta en Córdoba: su imagen negativa trepó al 60% y Llaryora saca ventaja

Una encuesta de Zentrix en Córdoba traza un contraste entre Javier Milei y Martín Llaryora . El Presidente acumula más rechazo que apoyo, mientras el gobernador logra sostener un diferencial positivo en su territorio.

Milei registra un 35,5% de imagen positiva frente a un 59,7% negativa, lo que arroja un saldo adverso de 24,2 puntos . En términos de gestión, el 39,3% aprueba su administración y el 53,4% la desaprueba.

Del otro lado, Llaryora muestra un desempeño más equilibrado. Su imagen positiva alcanza el 47,5% contra un 41,4% negativa, con un diferencial favorable de 6,1 puntos . La evaluación de gestión sigue la misma línea: 48,6% de aprobación frente a 43,2% de rechazo.

El informe también mide a otros dirigentes y completa el mapa político provincial. El senador de La Libertad Avanza, Luis Juez, presenta 17,7% de imagen positiva y 65,6% negativa, mientras que Rodrigo de Loredo combina 23,9% de valoración positiva con 54,3% negativa.

En tanto, el alfil de Karina Milei , Gabriel Bornornoni , tiene una imagen positiva de 29,4% y una negativa del 40,8% . No lo conoce casi el 30% de la población.

Economía en rojo

El trasfondo es un escenario económico deteriorado. El 59,7% de las personas consultadas en Córdoba considera negativa la situación del país, mientras que esa percepción baja al 51,1% cuando se evalúa la provincia.

En paralelo, el 83,3% asegura que su salario pierde contra la inflación y el 74,6% no cree en los datos oficiales.

El impacto se ve en la vida cotidiana: el 76,9% de los hogares llega como máximo hasta el día 20 del mes con sus ingresos y el 62,6% tomó deuda en los últimos seis meses. Entre quienes se endeudaron, el 92% reconoce dificultades para sostener los pagos.

Más del 58%, además, se autopercibe de clase baja y el 41% califica su situación económica personal como negativa.

La lectura política

El informe plantea que, aun en este contexto de deterioro, la gestión provincial logra sostener una evaluación relativamente mejor que la nacional.

llaryora de rivas obra pública Martín Llaryora inaugurará esta semana el paso nivel de Valle Escondido

Mientras el malestar económico golpea de lleno sobre la figura de Milei, Llaryora aparece menos expuesto al costo político de la crisis. La percepción dominante, según el estudio, es que el deterioro económico está más asociado a decisiones del gobierno nacional que a la administración provincial, una lectura que ya se veía reflejada en el informe mensual que envía Aresco al gobernador.

Ficha técnica

El estudio corresponde al Monitor de Opinión Pública Córdoba de abril de 2026, elaborado por Zentrix Consultora con el objetivo de relevar percepciones políticas y económicas en la provincia.

Se realizó sobre una muestra de 587 casos de personas mayores de 16 años con acceso a internet, mediante una encuesta autoadministrada online.

El diseño muestral es no probabilístico, con cuotas por sexo, edad y región, calibradas según el padrón electoral de las legislativas 2025. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 4 y el 9 de abril, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado de ±3,83%, aunque la propia consultora advierte que los resultados deben interpretarse con cautela por tratarse de una muestra no probabilística.