Neuquén: el peronismo de Rolando Figueroa celebra la victoria de Kicillof para polarizar con Javier Milei

Desde el inicio de su carrera a la gobernación de Neuquén, Rolando Figueroa sumó respaldos desde una de las patas del peronismo provincial.

El peronismo alineado con Rolando Figueroa en Neuquén celebró la victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y, en el inicio de la campaña para las elecciones del 26 de octubre, encontró una nueva vertiente para disputar el voto opositor a Javier Milei con la versión provincial de Fuerza Patria .

“Las provincias marcan el camino de la nueva Argentina” se titula el documento que este lunes firmaron las patas de La Neuquinidad que todavía se reconocen como vertientes internas del Partido Justicialista (PJ) , el Frente Renovador , el Frente Grande , Compromiso y Neuquén Futura .

Tomando las experiencias en las elecciones provinciales que ya se realizaron en nueve provincias y que tuvieron su último capítulo el pasado domingo en territorio bonaerense, aseguran que “las provincias le han dado la espalda a las políticas de un gobierno nacional que avasalla los derechos de los sectores populares, con politicas que destruyen la salud, la educación, la seguridad, los caminos, la producción, y pretende avanzar sobre sus autonomías”.

El peronismo rolista, que tiene como principal referente a diputada Tanya Bertoldi y está representado en las listas de La Nequinidad por el investigador de Conicer Joaquín Perrén , no sólo sale a confrontar directamente contra Milei sino que también cruza a las acusaciones que desde la lista de Fuerza Patria advierte que el gobernador se encierra en su proyecto provincial y esquiva el debate respecto a las consecuencias nacionales del proyecto libertario.

Con una mirada federalista que reniega de las discusiones centralistas, el documento advierte que “el pueblo de la Nación Argentina” lo conforma quienes viven en las provincias “y no es de extrañar que la reacción frente a las agresivas politicas nacionales empiece a emerger de ellas”.

“Somos las provincias, en el actual escenario de ausencia de un proyecto nacional vigoroso, los espacios donde se viene articulando la oposición y la ejecución de politicas altenativas a la crueldad y el sálvese quien pueda del gobierno nacional”, dice el documento que celebra el desdoblamiento decidido por Kicillof, manteniendo también la distancia con las posturas más cercana al kirchnerismo y La Cámpora que le peleó la estrategia al gobernador hasta el último minuto.

“El entendimiento del momento político y desarrollo de una estrategia acorde es lo que ha permitido asentarle un importante golpe al gobierno nacional que sin dudas trasciende los límites de la General Paz”, completa el documento.

La defensa del modelo de Rolando Figueroa

La misma línea del documento la fue defendida por el gobernador destacó que “los proyectos provinciales van teniendo cada vez más envergadura” y que de cara octubre será muy importante afianzar cada uno de esos modelos para lograr vencer electoralmente al modelo que se propala desde la Casa Rosada. “Para mí es lo que se viene en la Argentina, la construcción a partir de lo local”, afirmó el gobernador.

El documento también enumera y defiende las políticas del modelo de desarrollo que propone la gestión provincial. Como ya contó Letra P, esa serán la base de la campaña de los candidatos de La Nequinidad, que buscarán quedarse con las dos bancas del Senado y al menos una de las tres que se ponen en juego en la cámara baja.

Para eso tiene que imponerse en las elecciones de octubre logrando ocupar el polo opositor que a nivel nacional concentrará el peronismo en su remozada versión de Fuerza Patria. Por eso, sin siquiera nombrar a ese espacio político advierte que La Libertad Avanza pretende desplazar el modelo que encarna Figueroa “para poner en manos del gobiemo nacional y sus intereses los recursos de los neuquinos, avasallando la autonomía y poniendo en riesgo nuestro modelo de convivencia”.